Stvoren prvi atlas ljudskog mozga: Ključ za razumijevanje autizma i shizofrenije?

Znanstvenici su potvrdili da su završili prvi nacrt atlasa razvoja ljudskog mozga i razvoja mozga sisavca. Istraživanje je dio inicijative nazvane BRAIN Initiative Cell Atlas Network (BICAN) američkog Nacionalnog instituta za zdravlje, međunarodne znanstvene suradnje za stvaranje sveobuhvatnog atlasa ljudskog mozga.

Istraživanje je bilo usmjereno na ljudske i mišje moždane stanice, a provedeno je i na moždanim stanicama majmuna. U svom početnom nacrtu, znanstvenici su mapirali razvoj različitih vrsta moždanih stanica - prateći kako se rađaju, diferenciraju i sazrijevaju u različite vrste s jedinstvenim funkcijama. Također su pratili kako se geni tijekom vremena u tim stanicama uključuju ili isključuju.

Znanstvenici su identificirali ključne gene koji kontroliraju moždane procese i otkrili neke sličnosti u razvoju moždanih stanica između ljudskog i životinjskog mozga, kao i neke jedinstvene aspekte ljudskog mozga, uključujući identificiranje prethodno nepoznatih tipova stanica.