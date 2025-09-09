Od polarnih medvjeda do lažne dijagnoze: Kako je Merz postao meta ruskih dezinformacija

Njemački kancelar Friedrich Merz ovoga je ljeta postao žrtva jedne od lažnih vijesti u nizu ruskih dezinformacijskih kampanja. Prema potpuno izmišljenom članku, koji se pojavio na stranici Toronto Journal, Merz je navodno tijekom lova u Kanadi ubio polarnu medvjedicu i njezina dva mladunca. Lažna priča popraćena je uznemirujućom fotografijom i AI-em generiranim 'intervjuom' s izmišljenim inuitskim vodičem, u kojem se tvrdilo da je njegov čin bio protuzakonit i 'protivan svemu u što vjerujemo'
Priča je lansirana nakon Merzova posjeta Kanadi zbog samita skupine G7 u lipnju, a ubrzo su je proširili proruski influenceri na društvenim mrežama. Među njima i Alina Lipp, blogerica koju je Europska unija već u svibnju sankcionirala zbog širenja 'destabilizirajućih ruskih narativa u inozemstvu'. Ona je na X-u objavila: 'Laž ili istina?! Stariji Inuiti izrazili su gađenje Merzovim ponašanjem.'
To nije izoliran incident, već dio šireg i dugotrajnog ruskog napora usmjerenog na diskreditiranje europskih čelnika, posebno onih koji snažno podupiru Ukrajinu. Merz, koji je preuzeo kancelarsku dužnost prije tek četiri mjeseca, u kratkom je vremenu postao jedna od glavnih meta zbog svoje potpore Kijevu.
'Njemačka je poseban fokus', rekao je zapadni obavještajni dužnosnik za Politico. 'Rusija je sposobna brzo i fleksibilno pratiti događaje u Njemačkoj i koristiti ih za postizanje svojih ciljeva u informacijskom okruženju. Zastrašujuće je to koliko je ovaj sustav brz i prilagodljiv, ali i koliko je dugoročan.'
Pablo Maristany de las Casas iz Instituta za strateški dijalog (ISD) dodaje: 'Merz je vrlo glasno mobilizirao međunarodnu zajednicu u podršci Ukrajini i otvoreno se suprotstavio Rusiji. Zbog toga je posebno na nišanu dezinformacijskih kampanja.'
Stare metode, nove tehnologije
Motiv lova često se koristi u ruskim dezinformacijskim kampanjama. Tako je uoči američkih izbora 2024. kružila lažna vijest da je tadašnja kandidatkinja Kamala Harris ubila ugroženog nosoroga u Africi, a u Merzovu slučaju tehnologija je otišla korak dalje: korišteni su AI-em generirani videozapisi i lažni medicinski dokumenti, u sklopu operacije poznate pod nazivom Storm-1516. Ta mreža proizvodi lažne portale, fabricirane dokaze i sofisticirane narative kojima nastoji uvjerljivo prikazati potpuno izmišljene događaje.
Prije nego što je Merz postao kancelar, u fokusu su bili Zeleni, koalicijski partneri bivšeg kancelara Olafa Scholza, jer su najglasnije zagovarali vojnu potporu Ukrajini. No čim je Merz isplivao kao favorit za Scholzova nasljednika, propaganda ga je počela prikazivati kao 'nestabilnog i nepredvidivog političara, nesposobnog za dužnost zbog lošeg mentalnog zdravlja'. Jedan članak tvrdio je da pati od 'poremećaja ličnosti' i da je 2017. pokušao samoubojstvo, a sve je to potkrijepljeno lažnim dokumentima.
Premda nijedna pojedinačna priča zasad nije ozbiljno naštetila njegovoj vladi, konstantan 'vatromet laži' polako nagriza Merzovu vjerodostojnost. To se događa u trenutku u kojem njegova popularnost ionako pada – prema anketi ARD-a, podrška vladi spustila se na rekordno niskih 22 posto, a tek 26 posto građana smatra ga pouzdanim.
Cilj niza laži koje podržava Kremlj jest potaknuti Merzove glavne protivnike – krajnje desničarsku stranku Alternativa za Njemačku (AfD) – jer bi lako mogli prestići njegove konzervativce u anketama, a zagovaraju daleko pomirljiviji pristup prema Moskvi.
Njemačke vlasti zasad nemaju učinkovit način zaustavljanja tih kampanja. Otegotna okolnost su strogi zakoni o zaštiti podataka i manjak koordinacije među saveznim i pokrajinskim institucijama. 'Država teško može reagirati na to. To je glavni izazov', ističe Stefan Meister iz Njemačkog vijeća za vanjske odnose.
Ministarstvo unutarnjih poslova tvrdi da provodi 'širok društveni pristup' te da on uključuje podizanje svijesti javnosti i ciljane informativne kampanje, ali stručnjaci upozoravaju da se borba protiv ove vrste dezinformacija vodi dugotrajno i često neravnopravno.
Kako je rezimirao zapadni obavještajni dužnosnik: 'Cilj Kremlja je destabilizirati, podijeliti, diskreditirati, manipulirati i raspirivati svako sporno pitanje. Uporni su, brzi i dugoročno usmjereni tome.'