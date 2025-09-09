Od polarnih medvjeda do lažne dijagnoze: Kako je Merz postao meta ruskih dezinformacija

Priča je lansirana nakon Merzova posjeta Kanadi zbog samita skupine G7 u lipnju, a ubrzo su je proširili proruski influenceri na društvenim mrežama. Među njima i Alina Lipp, blogerica koju je Europska unija već u svibnju sankcionirala zbog širenja 'destabilizirajućih ruskih narativa u inozemstvu'. Ona je na X-u objavila: 'Laž ili istina?! Stariji Inuiti izrazili su gađenje Merzovim ponašanjem.'

To nije izoliran incident, već dio šireg i dugotrajnog ruskog napora usmjerenog na diskreditiranje europskih čelnika, posebno onih koji snažno podupiru Ukrajinu. Merz, koji je preuzeo kancelarsku dužnost prije tek četiri mjeseca, u kratkom je vremenu postao jedna od glavnih meta zbog svoje potpore Kijevu.

'Njemačka je poseban fokus', rekao je zapadni obavještajni dužnosnik za Politico. 'Rusija je sposobna brzo i fleksibilno pratiti događaje u Njemačkoj i koristiti ih za postizanje svojih ciljeva u informacijskom okruženju. Zastrašujuće je to koliko je ovaj sustav brz i prilagodljiv, ali i koliko je dugoročan.'

Pablo Maristany de las Casas iz Instituta za strateški dijalog (ISD) dodaje: 'Merz je vrlo glasno mobilizirao međunarodnu zajednicu u podršci Ukrajini i otvoreno se suprotstavio Rusiji. Zbog toga je posebno na nišanu dezinformacijskih kampanja.'