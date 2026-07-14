Reuters je svrstao tportal među najpouzdanije medije, a sada nas još lakše možete pratiti na Googleu

Ako redovito pratite tportal, sada ga možete dodati među svoje preferirane izvore i tako još lakše dolaziti do naših članaka.

Riječ je o značajci Preferred Sources (Preferirani izvori) , dostupnoj i hrvatskim korisnicima, a ona omogućuje da sami odaberete medije kojima vjerujete. Nakon što označite svoje preferirane izvore, Google će njihove članke češće prikazivati u sekciji Top Stories, odnosno 'Najvažnije priče', u posebnom dijelu rezultata pretraživanja nazvanom 'Iz vaših izvora', ali i u AI odgovorima kada su njihovi tekstovi relevantni za temu koju pretražujete.

Način na koji pronalazimo vijesti na internetu mijenja se iz dana u dan, a Google je korisnicima sada dao još veću kontrolu nad time koje će medije češće viđati među rezultatima pretraživanja.

Reutersovo istraživanje pokazuje i da samo 29 posto građana Hrvatske vjeruje većini vijesti većinu vremena, što je najniža razina otkako se provodi istraživanje. U takvom okruženju odabir provjerenih izvora postaje još važniji.

Prema Reutersovu izvješću Digital News Report 2026, tportal se nalazi među najpouzdanijim digitalnim medijima u Hrvatskoj. Povjerenje mu iskazuje 45 posto građana dok ga tek 22 posto smatra nepouzdanim. Time se, uz Index.hr, nalazi u samom vrhu domaćih internetskih medija prema razini povjerenja publike.

Kako dodati tportal među preferirane izvore?

Postupak traje svega nekoliko sekundi. Ako ste prijavljeni u svoj račun na Googleu, u Googleovu tražilicu upišete neku aktualnu temu. Pokraj odjeljka Top Stories (Najnovije priče) pojavit će se ikona zvjezdice putem koje možete odabrati one medije što ih želite pratiti.

Na popisu jednostavno pronađite tportal i označite ga kao jedan od svojih preferiranih izvora. Nakon toga Google će vam, kada za to postoji svjež i relevantan sadržaj, češće prikazivati tportalove članke među najistaknutijim rezultatima pretraživanja.

Odabir preferiranih izvora ne znači da ćete prestati viđati sadržaj drugih medija. Google ističe da će korisnicima i dalje prikazivati raznovrsne izvore, a označeni mediji imat će veću vidljivost samo kada objave kvalitetan i relevantan sadržaj o temi koju pretražujete.

Dakle ne stvarate vlastiti informacijski mjehur niti isključujete druge medije iz rezultata pretraživanja te svoje preferirane izvore možete u svakom trenutku promijeniti ili ukloniti.

Google navodi da je tijekom testiranja značajke više od polovice korisnika odabralo četiri ili više preferiranih izvora. To pokazuje da većina ljudi ne želi ovisiti o jednom mediju, već sami sastaviti popis izvora kojima vjeruju i koje redovito prate.

Preferred Sources to i omogućava – korisnik sam odlučuje čije će mu se vijesti češće prikazivati, a Google i dalje vodi računa o aktualnosti i relevantnosti sadržaja.

Ako želite da vam se tportalovi članci češće pojavljuju među najvažnijim rezultatima prilikom pretraživanja Googlea, dovoljno je označiti tportal kao jedan od svojih preferiranih izvora. Postupak traje svega nekoliko sekundi, a postavke možete promijeniti kad god poželite.