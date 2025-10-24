Aplikacija tportala osvojila prvo mjesto u kategoriji Digital Design of the Year

SoMo Borac nagradio je najbolje regionalne projekte i stručnjake iz digitalne industrije koji su odmjerili snage u ukupno 16 kategorija Advertising i Media streama
Aplikacija tportala osvojila je prvo mjesto na SoMo Borac 2025. u kategoriji Digital Design of the Year.
Među finalistima u ovoj kategoriji su bili i: Srpsko narodno vijeće: redizajn portala Novosti (Portal Novosti) i United Media: N1 Info Website & App Redesign (N1).
Što sve nudi tportalova aplikacija
Brze i pouzdane vijesti uz multimedijski sadržaj, pregledno sučelje, ekskluzivni sažeci utakmica i golovi SuperSport HNL-a, zabavna igra, personalizirani sadržaj te mogućnost spremanja omiljenih tema i članaka ključne su značajke tportalove aplikacije. Razvijali smo je u suradnji s domaćim stručnjacima, dostupna je za uređaje s Androidom i iOS-om te je možete skinuti putem poveznice. Tportalova aplikacija nudi personaliziran sadržaj: sami možete birati teme i kategorije koje vas najviše zanimaju, a aplikacija će vam automatski slati najnovije vijesti iz tih kategorija, bilo da je riječ o biznisu, techu, kulturi, lifestyleu, showtimeu ili sportu. Korištenje aplikacije možete u potpunosti prilagoditi svojim preferencijama, među ostalim odabirom svijetlog ili tamnog načina rada, a tekstove možete listati strelicama lijevo/desno, po uzoru na iskustvo gledanja storyja na društvenim mrežama. Uz najvažnije vijesti, zanimljive priče, intervjue, komentare i ekskluzivan sportski sadržaj, nudimo zabavnu igru integriranu u aplikaciju. Riječ je o custom made igri 'Prebaci slovo'.
HUDI-jev doprinos i nova nagrada Northern Star
Tportalova aplikacija bila je nominirana i u novoj kategoriji za HUDI Northern Star nagradu, novo priznanje Hrvatske udruge digitalnih izdavača (HUDI) koje slavi projekte, inicijative i suradnje što doprinose neovisnosti, transparentnosti i inovativnosti hrvatskog digitalnog ekosustava.