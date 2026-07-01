Hrvatski Telekom predstavlja novu fazu AI transformacije u suradnji s Beyond Now

Beyond Now, brzorastući pružatelj digitalnih platformi i rješenja za koordinaciju ekosustava temeljenih na umjetnoj inteligenciji, danas je objavio novu fazu suradnje s Hrvatskim Telekomom, vodećim pružateljem komunikacijskih usluga u Hrvatskoj i članom Deutsche Telekom Grupe. U okviru svoje strategije koja umjetnu inteligenciju stavlja u središte poslovanja, Hrvatski Telekom nastavlja pojednostavljivati korisničko iskustvo poslovnih korisnika, ubrzavati isporuku usluga te na tržište uvoditi nova rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji.

Nova faza suradnje obuhvaća primjenu umjetne inteligencije u tri ključna područja:

uvođenje usluga i proizvoda temeljenih na umjetnoj inteligenciji za poslovne korisnike u Hrvatskoj, uključujući AI osobnog asistenta koji će pružati podršku korisnicima na temelju platforme Beyond Now Wave AI

uključujući AI osobnog asistenta koji će pružati podršku korisnicima na temelju platforme Beyond Now Wave AI integraciju umjetne inteligencije i agentske umjetne inteligencije u poslovne sustave podrške (BSS) , komercijalne i prodajne procese radi bržeg izlaska proizvoda i usluga na tržište, rješavanja korisničkih zahtjeva u stvarnom vremenu i smanjenja operativne složenosti

, komercijalne i prodajne procese radi bržeg izlaska proizvoda i usluga na tržište, rješavanja korisničkih zahtjeva u stvarnom vremenu i smanjenja operativne složenosti primjenu umjetne inteligencije u internim alatima i radnim procesima radi pojednostavljenja poslovanja te bržeg i učinkovitijeg rada.

Beyond Now i Hrvatski Telekom postupno uvode mogućnosti agentske umjetne inteligencije u poslovne procese, s fokusom na primjene koje donose mjerljive poslovne rezultate. To uključuje agentsku umjetnu inteligenciju koja pojednostavnjuje prodajne procese i obradu velikih poslovnih narudžbi, omogućuje dinamička korisnička sučelja te podržava autonomno rješavanje korisničkih zahtjeva tijekom cijelog životnog ciklusa usluge, uključujući nadogradnje, odobravanje popusta i izmjene poslovnih rješenja.

Takav pristup odražava pragmatičnu strategiju Hrvatskog Telekoma u primjeni umjetne inteligencije - AI se ne uvodi kao cilj sam po sebi, već ju se integrira u poslovne procese, komercijalne sustave i korisnička iskustva ondje gdje ona može unaprijediti korisničko iskustvo, smanjiti operativnu složenost i otvoriti nove izvore rasta.

Predvodnici praktične primjene AI-ja

Ovom fazom suradnje Hrvatski Telekom dodatno učvršćuje svoju poziciju jednog od predvodnika praktične primjene umjetne inteligencije u europskoj telekomunikacijskoj industriji, pokazujući kako operatori mogu prijeći iz faze digitalne transformacije u fazu AI-podržanog poslovnog rasta, uz stalni fokus na stvaranje vrijednosti za korisnike.

Ova nova faza nadovezuje se na B2B digitalnu transformaciju koju su Hrvatski Telekom i Beyond Now započeli 2023. godine modernizacijom BSS okruženja i uspostavom potpuno digitalnog iskustva kupnje za poslovne korisnike. Kroz platformu Beyond Now BSS Plus Hrvatski Telekom digitalizirao je i automatizirao procese kupnje, naručivanja i monetizacije usluga, omogućivši poslovnim korisnicima naručivanje cjelovitih rješenja putem interneta u svega nekoliko minuta. Time je vrijeme naručivanja skraćeno za 57 %, dok je lansiranje novih proizvoda ubrzano s prethodnih šest do devet mjeseci na znatno kraće rokove.

Angus Ward, glavni izvršni direktor tvrtke Beyond Now, izjavio je: 'Hrvatski Telekom izvrstan je primjer telekomunikacijskog operatora koji je najprije izgradio snažne digitalne temelje, a sada ih koristi kako bi umjetnu inteligenciju primijenio na praktičan i učinkovit način. Upravo u tom smjeru vidimo razvoj cijele industrije.

Umjetna inteligencija donosi stvarnu vrijednost operatorima samo kada je integrirana u stvarne poslovne procese, korisnička iskustva i modele monetizacije. Naša je uloga pružiti platformu koja operatorima omogućuje da svoje ambicije vezane uz umjetnu inteligenciju pretvore u usluge koje mogu brzo uvesti na tržište, komercijalizirati i razvijati.'

Ivana Beli Oštarčević, direktorica Sektora za razvoj i upravljanje B2B portfeljem Hrvatskog Telekoma, dodala je: 'Sljedeća faza naše suradnje s Beyond Now usmjerena je na primjenu umjetne inteligencije ondje gdje ona može donijeti najveću vrijednost našim korisnicima i našem poslovanju. Za naše poslovne korisnike to znači jednostavnije korisničko iskustvo, bržu isporuku usluga te pristup širem portfelju digitalnih rješenja i usluga temeljenih na umjetnoj inteligenciji. Za Hrvatski Telekom to znači dodatno osnaživanje naših timova, brže uvođenje novih usluga na tržište i stvaranje novih prilika za rast. Zajedno s Beyond Now pokazujemo kako primjena umjetne inteligencije u telekomunikacijskoj industriji može biti praktična, strateški usmjerena i poslovno relevantna.'

Beyond Now surađuje s operatorima diljem svijeta kako bi im pomogao u učinkovitoj primjeni umjetne inteligencije u sve složenijim telekomunikacijskim okruženjima. Platforma tvrtke Beyond Now, temeljena na umjetnoj inteligenciji, podržava digitalnu trgovinu, poslovne sustave podrške (BSS), uspostavu tržišta, orkestraciju partnerskog ekosustava i monetizaciju usluga te operatorima omogućuje brže uvođenje i razvoj novih usluga za korisnike i partnere.