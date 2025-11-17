Von der Leyen pod 'paljbom': Nacrt prijedloga 'digitalnog omnibusa' izazvao žestoke reakcije

Europska komisija još nije ni objavila svoj paket reformi digitalnog zakonodavstva, a Europski parlament već šalje poruku da ovakav prijedlog neće proći. Političke skupine lijevog centra i ljevice oštro su se usprotivile nacrtu digitalnog 'omnibus' zakonodavstva, koji otkriva da Komisija razmatra ublažavanje pravila o privatnosti, izmjene Zakona o umjetnoj inteligenciji te preinake zakona o podacima u korist industrije, osobito američkih tehnoloških divova

Komisija bi u srijedu trebala predstaviti digitalni paket s prijedlogom pojednostavljenja tehnoloških zakona, takozvani digitalni omnibus. U pismima Komisiji zastupnici od centra prema lijevo reforme nazivaju 'izrazito zabrinjavajućima', pozivaju izvršno tijelo da 'promijeni smjer' i optužuju ga za popuštanje pritisku Washingtona. Takav otpor stavlja predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen u nezgodan položaj. Može izmijeniti prijedloge prije službene objave u srijedu ili će i ovaj put morati posegnuti za glasovima krajnje desnice. Europska pučka stranka (EPP) računa na potporu desnog bloka za pojednostavljenje zelenih propisa, jer u centru nema dovoljno glasova. Prema pisanju Politica, Komisija je već odustala od dijela proračunskih planova kako bi spriječila pobunu centra. Nacrt digitalnog omnibus paketa, u koji je Politico imao uvid, otkriva da Komisija želi ublažiti pravila za tvrtke koje razvijaju umjetnu inteligenciju u okviru Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Prema prijedlogu, AI tvrtkama omogućila bi se zakonita obradu podataka o religijskim ili političkim uvjerenjima, etničkom podrijetlu ili zdravlju građana radi treniranja i rada AI modela. Također se predlaže redefiniranje kategorija osobnih podataka, čime bi dio podataka bio izuzet iz postojećih zaštitnih mehanizama. Prijedlozi uključuju i izmjene Zakona o umjetnoj inteligenciji, primjerice odgodu kazni za sadržaj koji mora biti označen vodenim žigom, kao i iznimke za mala poduzeća. Objava nacrta izazvala je snažnu reakciju političkog centra i ljevice u Parlamentu posljednjih dana. Takvi potezi su iznimka, jer se zastupnici uglavnom suzdržavaju od zauzimanja stava dok se prijedlog službeno ne predstavi. Podsjetimo, Europska unija u lipnju je postigla dogovor o novim pravilima koja će ubrzati i pojednostaviti primjenu GDPR-a u postupcima protiv tehnoloških divova poput Mete, Googlea, Applea i X-a (bivši Twitter). Dosad su takve istrage trajale godinama, dijelom zato što ih je uglavnom vodio irski regulator, poznat po sporosti i blagom pristupu. >>Pročitajte više OVDJE<<

Kritike zbog nacrta Komisiji su upućena u kojima zastupnici iz nekoliko stranaka kritiziraju nacrt. Zeleni su, u pismu upućenom von der Leyen i povjerenici za digitalna pitanja Henni Virkkunen, pozvali Komisiju da 'promijeni smjer i usredotoči se na stvarno pojednostavljenje' tehnoloških zakona. Njemačka zastupnica Alexandra Geese poručila je da bi planovi Komisije 'oslabili zaštitu europskih građana u korist američkih tehnoloških divova'. Dodala je da bi se Komisija trebala baviti 'stvarnim pojednostavljivanjem i jasnijim definicijama, a ne popuštanjem pred američkom administracijom'. Politička grupacija Renew (u slobodnom prijevodu 'Obnoviti Europu') rekla je da se snažno protivi određenim izmjenama i ocijenila pojedine prijedloge kao 'izrazito zabrinjavajuće'. U pismu upućenom von der Leyen i ključnim povjerenicima napisali su: 'Molimo vas da uklonite i ponovno razmotrite te prijedloge prije nego što službeno predstavite paket.' Brando Benifei, talijanski zastupnik iz S&D-a i glavni pregovarač Parlamenta za AI Act, rekao je da je 'skeptičan prema ponovnom otvaranju AI zakona prije nego što uopće stupi na snagu i bez procjene učinaka’. Dvadesetak zastupnika iz Ljevice, Zelenih i S&D-a podržali su pisano pitanje koje će ovaj tjedan podnijeti francuska zastupnica Leila Chaibi, nakon navoda da se Komisija 'angažirano' konzultira s administracijom Donalda Trumpa oko pripreme omnibus prijedloga. U pitanju stoji kako je 'spremnost Komisije da popusti pod pritiskom Bijele kuće ozbiljan udar na digitalni suverenitet EU-a'. S&D je u utorak otišao najdalje, poručivši da će se usprotiviti 'svakom pokušaju' slabljenja temelja europskog okvira privatnosti koji bi 'smanjio razinu zaštite osobnih podataka ili suzio opseg GDPR-a'. Poručili su da je europski pristup digitalnim zakonima postao uzor međunarodnim partnerima i ojačao ulogu EU-a kao 'normativne sile' u globalnom tehnološkom okruženju.