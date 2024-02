Bolni rezovi: Što se krije iza ovogodišnjeg vala otkaza u tehnološkim tvrtkama

Koje tvrtke otpuštaju radnike?

Bilo je više izvješća o otpuštanjima iz Googlea ovog mjeseca. Glavni izvršni direktor Sundar Pichai upozorio je kako treba očekivati još rezova. Nije precizirao o kojem bi se broju otkaza moglo raditi. Google je u siječnju prošle godine najavio smanjivanje broja zaposlenih za 12 tisuća, što je nastavljeno do kraja 2023.

Iz eBaya je stigla najava ukadanja tisuću radnih mjesta, odnosno oko devet posto stalno zaposlenih. Također je u planu i smanjenje broja honoraraca.

Discord je potvrdio otkaze za 17 posto zaposlenih, što je oko 170 radnika. TikTok također otpušta nekoliko desetaka radnika u SAD-u, Aziji i Europi, ali također otvara 150 novih radnih mjesta.

Amazonov servis za prijenos videoigara uživo Twitch najavio ukidanje 500 radnih mjesta, a i drugi Amazonovi servisi također su najavili otkaze.

Zašto tehnološka industrija otpušta sve više radnika?

Stručnjaci procjenjuju kako ovogodišnji val otkaza nema toliko veze s gospodarskim kretanjima, koliko s prigovorima investitora kako velike tehnološke tvrtke imaju prevelik broj zaposlenih i pokazali velike rezove troškova.

Dio se može pripisati i prekomjernom zapošljavanju tijekom i nakon pandemije. Također, tehnološke tvrtke obično se suzdržavaju ulagati u razvoj svojih djelatnika, već radije zapošljavanju vanjske stručnjake.

Tijekom ove godine ne bi trebalo biti dosegnuto prošlogodišnjih više od četvrt milijuna otkaza, a dugoročno bi se situacija trebala stabilizirati. Primjerice, tijekom siječnja ove godine bilo je više od 13 tisuća otkaza. Lani u to vrijeme zabilježeno je blizu 90 tisuća.

Ipak, otpuštanja su unijela kaos u tvrtke poput Googlea, čiji djelatnici nisu naviknuti na tako velike rezove. Iz Googleovog sindikata upozorili su kako to dovodi do povećanog radnog opterećenja za one koji su zadržali posao i povećanu razinu tjeskobe oko budućnosti. To će, naveli su, prestati jedino ako se radnici organiziraju, prenosi Euronews.