Tvorci League of Legendsa podijelili 530 otkaza, gase izdavački biznis

'Nemoguće je zaobići činjenicu da je ovo izuzetno tužan trenutak', napisao je direktor kompanije Dylan Jadeja. 'Za one koji odlaze… Želim ponoviti, duboko nam je žao zbog utjecaja koji ovo ima na vas i vašu obitelj. Ne mogu vam dovoljno zahvaliti za sve što ste učinili za Riot i za vašu predanost igračima. Predani smo tome da damo sve od sebe da vas podržimo u ovom trenutku i kroz ovu tranziciju.'

Napomena igračima dijeli sličan sentiment, govoreći da su otpuštanja bila neizbježna. 'Ovo napravljeno za umirivanje dioničara ili postizanja tromjesečne zarade - to je nužnost', piše Jadeja. Također je istaknuo dva područja na koja će organizacijske promjene imati 'neposredan učinak' - Riot Forge i digitalna kolekcionarska kartaška igra Legends of Runeterra.

Riot Forge pokrenut je 2019. u suradnji s raznim neovisnim programerima za stvaranje novih priča o League of Legendsu. Izdavačka kuća izdala je ukupno pet igara, uključujući Convergence, Hextech Mayhem, The Mageseeker, Ruined King i Song of Nunu. Ove godine, Riot Forge planira izbaciti šestu igru pod nazivom Bandle Tale: A League of Legends Story, koja sadrži priču o Yordleima. Riot Forge će se službeno zatvoriti nakon izlaska te igre na Nintendo Switchu i PC-ju.

Iako se Legends of Runeterra ne gasi, Jadeja priznaje da ne radi tako dobro kako se tvrtka nadala. Riot Games smanjit će veličinu tima i usredotočiti se na poboljšanje svog avanturističkog moda za jednog igrača (PvE), 'Path of Champions'.

'Neka od značajnih ulaganja koja smo napravili nisu se isplatila koliko smo očekivali. Naši su troškovi narasli do te mjere da su neodrživi i nismo si ostavili prostora za eksperimentiranje ili neuspjeh - što je od vitalnog značaja za kreativnu tvrtku poput naše. Sve to dovodi u pitanje srž našeg poslovanja', dodao je Jadeja.

Riot Games se pridružuje drugim izdavačima videoigara koji su podijelili otkaze, poput Epic Gamesa, koji je u rujnu otpustio 830 zaposlenika. Ostale tvrtke uključuju Ubisoft, Electronic Arts, Activision Blizzard i druge.