Izvanredna sjednica srbijanske Vlade, Vučić zavapio: Prijeti nam kolaps! Hrvati nisu htjeli čekati niti sekundu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je izjavio da rješenje za Naftnu industriju Srbije (NIS), kojoj SAD postavlja uvjet za prekid sankcija da ne bude u većinskom ruskom vlasništvu, mora biti u narednih sedam dana.

Vučić je na današnjoj otvorenoj sjednici Vlade Srbije rekao da će posljednja opcija za NIS biti nacionalizacija, ako ne bude nekog drugog rješenja. Prva na sjednici se obratila ministrica energetike Dubravka Đedović Handanović koja je u uvodnom dijelu rekla da su 'dobili jasnu poruku iz SAD-a da mora doći do promjene vlasništva NIS-a'. Đedović Handanović: Spremna sam i podnijeti ostavku 'Stvari su vrlo jasne, NIS je pod sankcijama. Više puta smo dobivali produžene licence za rad, ali od 9. listopada sankcije su nastupile i dobili smo vrlo jasnu poruku iz SAD-a da mora doći do trajne promjene vlasništva, odnosno izlaska ruskih dioničara iz tvrtke NIS. Naše rezerve su očuvane i građani nisu osjetili promjene do sada. Voditi ovako nešto nije moguće, spremna sam i podnijeti ostavku, jer ne vidim kako možemo riješiti ovu situaciju, rekla je Đedović Handanović i dodala da 27 dana Srbija nije dobila 'ni kap nafte' iz Janafa, prenosi Nova.rs.

'Mi možemo čekati još tri ili četiri dana, jer smo svjesni da dotoka nafte neće biti', rekla je Đedović i dodala da se zalihe nafte mjere 'u desecima dana'. Potom se obratio srbijanski ministar financija Siniša Mali koji je rekao da je Srbija imala dovoljno razumijevanja prema „ruskim prijateljima“ i da je 'vrijeme da razmišljamo o sebi i preuzmemo stvari u svoje ruke'. Vučić: Molio sam Amerikance za još 7-8 dana Aleksandar Vučić je potom rekao da je razgovarao sa Amerikancima i da su ga upozorili da su srpske financijske institucije ugrožene. 'Amerikanci su dali rok za promjenu vlasničke strukture do veljače, ali nam onemogućavaju da koristimo Janaf. Hrvati nisu htjeli čekati niti sekundu i da riskiraju bilo što, već su prekinuli dotok nafte preko Janafa, rekao je Vučić te nastavio: 'Mi sve vrijeme riskiramo zbog odnosa koje imamo sa Rusijom'. VIDEO Koliko su visoki svjetski lideri? Od Vučića je viši samo jedan

'Riskiraju i naše banke. Razgovarao sam sa američkim službenicima i upozorili su me na opasnost za naše financijske institucije. Molio sam ih za još 7 do 8 dana. Mislim da sam to uspio dobiti. Potvrdu ću dobiti danas tijekom dana. To znači – da nam ne bi banke bile sankcionirane, da nam kreditni rejting ne bi bio ugrožen – mi moramo izaći iz toga. Da ne bismo ugrozili najbolju banku, cijeli financijski sistem, rekao je Vučić.

