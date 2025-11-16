Evo zašto Hrvatska slavi Haalandovo razbijanje Italije

Mogućnost da to bude prvi pot postala je veća nakon večerašnjeg kiksa Italije, koja kod kuće nije uspjela pobijediti Norvešku.

Štoviše, izgubila je 4:1, a to je rezultat koji je razveselio Hrvatsku, ali i Njemačku.

Hrvatska tako sutra čeka potencijalni kiks Elfa protiv Slovačke u ponedjeljak u Leipzigu. U utakmici Njemačke i Slovačke, Hrvatskoj je potrebno da Njemačka ne dođe do pobjede.

Italija je povela golom Esposita u 11. minuti. Bio je to rezultat koji nije odgovarao Hrvatskoj, no stvari su se drastično promijenile u 60. minuti kad je izjednačio Nusa. A onda, u samo dvije minute, od 78. do 80. čudesni Erling Haald s dva gola potpio je sve nade Italije i razveselio je cijelu Hrvatsku. Za kraj i epsku blamažu Italije je zabio i Larsen u sudačkoj nadoknadi.