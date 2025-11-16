Sutra kreće velika akcija policije na prometnicama: Evo koga će posebno kontrolirati

Cijeli tjedan od 17. do 23. studenoga 2025. godine na području Policijske uprave zagrebačke, policijski će službenici provesti preventivno-represivnu akciju usklađenu s akcijama Europske unije prema ROADPOL-u koja će biti usmjerena na nadzor teretnih vozila i autobusa
Akcija je usmjerena na podizanje veće razine sigurnosti u prometu te će se nadzirati:
- tehnička ispravnost vozila,
- valjanost preventivnog tehničkog pregleda,
- brzina,
- vrijeme vožnje, prekidi vožnje i razdoblje odmora vozača koji obavljaju cestovni prijevoz tereta i putnika,
- kao i ostali prekršaji koji utječu na nastanak ili posljedice prometnih nesreća.
Posebna pozornost posvetit će se nadzoru autobusa, a naročito onih koji su označeni za prijevoz djece.
Preventivno-represivna akcija "Nadzor teretnih vozila i autobusa" usklađena je s akcijama ROADPOL-a za 2025. godinu.
U varaždinskoj županiji, u srijedu, 19. studenog, policija će provesti i ciljanu akciju pojačanog nadzora teretnih automobila i autobusa.
U četvrtak, 20. studenog 2025. godine od 7 do 15 sati provest će se ciljana akcija s Policijskom upravom koprivničko-križevačkom. Ciljanom akcijom rukovoditi će Služba za javni red i sigurnost.
Kako piše Dnevnik.hr, ostale policijske uprave nisu precizirale datume, ali se očekuju akcije u najavljenom rasponu datuma od 17. do 23. studenog.