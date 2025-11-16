Sutra kreće velika akcija policije na prometnicama: Evo koga će posebno kontrolirati

Akcija je usmjerena na podizanje veće razine sigurnosti u prometu te će se nadzirati:

tehnička ispravnost vozila,

valjanost preventivnog tehničkog pregleda,

brzina,

vrijeme vožnje, prekidi vožnje i razdoblje odmora vozača koji obavljaju cestovni prijevoz tereta i putnika,

kao i ostali prekršaji koji utječu na nastanak ili posljedice prometnih nesreća.

Posebna pozornost posvetit će se nadzoru autobusa, a naročito onih koji su označeni za prijevoz djece.

Preventivno-represivna akcija "Nadzor teretnih vozila i autobusa" usklađena je s akcijama ROADPOL-a za 2025. godinu.