Ambicija ne fali: Stižu prvi svemirski podatkovni centri, astronomi zabrinuti

Prema Googleovom istraživanju , cijene svemirskih lansiranja padaju tako brzo da bi do sredine 2030-ih operativni troškovi svemirskog podatkovnog centra mogli biti usporedivi s onima na Zemlji. Korištenje satelita također bi moglo smanjiti utjecaj na kopnene i vodne resurse potrebne za hlađenje postojećih podatkovnih centara.

Njegovi znanstvenici i inženjeri vjeruju kako bi gusto zbijene konstelacije od oko 80 satelita na solarni pogon mogle biti postavljene u orbitu oko 640 kilometara iznad Zemljine površine, opremljene snažnim procesorima potrebnim za zadovoljavanje rastuće potražnje za umjetnom inteligencijom.

Zabrinuti astronomi

Jednom u orbiti, podatkovni centri bi bili napajani solarnim panelima koji mogu biti i do osam puta produktivniji od onih na Zemlji. Međutim, lansiranje jedne rakete u svemir emitira stotine tona CO2. Prigovore bi mogli iznijeti i astronomi, zabrinuti zbog toga što je rastući broj satelita u niskoj orbiti 'poput kukaca na vjetrobranskom staklu' kada pokušavaju zaviriti u svemir.

Orbitalni podatkovni centri predviđeni u okviru projekta Suncatcher prenosili bi svoje rezultate natrag putem optičkih veza, koje obično koriste svjetlosne ili laserske zrake za prijenos informacija. Predviđa se kako će velike tehnološke tvrtke koje teže brzom napretku u umjetnoj inteligenciji potrošiti tri bilijuna američkih dolara na zemaljske podatkovne centre od Indije do Teksasa i od Lincolnshirea do Brazila.

Ta je potrošnja potaknula rastuću zabrinutost zbog utjecaja na emisije ugljika ako se ne pronađe čista energija za napajanje lokacija. Elon Musk, na čelu Starlinka i SpaceX-a, najavio je kako će njegove tvrtke početi širiti svoje poslovanje kako bi stvorile podatkovne centre u svemiru.

Nvidijini čipovi za umjetnu inteligenciju također će biti lansirani u svemir kasnije ovog mjeseca. u partnerstvu sa startupom Starcloud. Google planira lansirati dva prototipa satelita do početka 2027. Ipak, i dalje su prisutni značajni inženjerski izazovi, poput upravljanja toplinom, širokopojasnih zemaljskih komunikacija i pouzdanosti sustava u orbiti, piše Guardian.