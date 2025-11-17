U Appleu počinje borba za tron: Evo tko bi mogao naslijediti Tima Cooka

Kao glavni kandidat za preuzimanje funkcije spominje se John Ternus, viši potpredsjednik za hardverski inženjering. Iako odluka još nije donesena, u Appleu ga mnogi vide kao logičnog Cookova nasljednika. Usto tvrde da proces biranja novog nasljednika nema veze s trenutačnim poslovnim rezultatima, time više što Apple očekuje jaku blagdansku sezonu i dobru prodaju iPhonea, a dionice tvrtke su blizu povijesnog maksimuma.

Godinama se nagađalo o više kandidata, od Craiga Federighija, višeg potpredsjednika za softverski inženjering poznatog po upečatljivim prezentacijama, do Grega Joswiaka , potpredsjednika za globalni marketing, te Jeffa Williamsa, dugogodišnjeg operativnog direktora i nekadašnjeg favorita, sve dok početkom ove godine nije podnio ostavku.

Prema informacijama Financial Timesa iz kruga bliskog Upravi, posljednjih su se tjedana intenzivirali razgovori o tome kako organizirati tranziciju vodstva jedne od najvećih svjetskih kompanija.

Ternus (50) je najmlađi među najvišim rukovoditeljima Applea i u kompaniji je već 24 godine. Prvi put je ozbiljnije spomenut kao mogući nasljednik nakon što je Bloomberg 2024. objavio da Cook smatra kako Ternus 'može održati odličnu prezentaciju' . U tom je izvještaju, pozivajući se na anonimne izvore, opisivan kao 'izrazito smirena osoba, netko tko nikad ne stavlja ništa kontroverzno u e-mail i vrlo je suzdržan kada donosi odluke'.

Za razliku od Cooka, koji dolazi iz operativnog sektora i karijeru je gradio kroz upravljanje prodajom i opskrbnim lancima, Ternus ima izrazito inženjersku pozadinu. Diplomirao je strojarstvo na Sveučilištu Pennsylvania 1997., a karijeru započeo u Virtual Research Systemsu, gdje je radio na razvoju VR uređaja. U Apple je došao 2001. kao član tima za dizajn proizvoda, a u vrh hardverskog odjela probio se 2013., da bi 2022. preuzeo vodstvo nad cjelokupnim hardverskim inženjeringom. AirPods, Macovi, iPadi, iPhonei – Ternus je bio uključen u gotovo svaki ključni proizvod koji je Apple izbacio posljednja dva desetljeća.

Za dio Appleove zajednice, Ternus bi mogao predstavljati osvježenje. Cook je, unatoč stabilnom rastu i uspješnim financijskim rezultatima, bio meta kritika zbog navodnog usporavanja inovacija. Iako je Apple pod njegovim vodstvom lansirao mnoge proizvode, mnogi su ih ocjenjivali kao iterativne, a ne revolucionarne nadogradnje.

Kompanija je također bila izložena pritiscima zbog neuspješnog lansiranja Vision Pro te zbog percepcije da zaostaje u utrci za umjetnom inteligencijom, osobito nakon odgode predstavljanja poboljšane, AI pogonjene Siri. U tom kontekstu, postavljanje inženjera koji je radio na gotovo svim ključnim projektima posljednjih 24 godine moglo bi Appleu otvoriti prostor za novi tehnološki zamah.

U ozbiljnoj fazi

Kompanija zasad odbija komentirati navode, no očekuje se da se ime novog čelnika neće objaviti prije sljedećeg financijskog izvješća krajem siječnja. Objava početkom godine dala bi novom vodstvu dovoljno vremena da se pripremi za ključne godišnje događaje, a to su konferencija za developere u lipnju i jesensko predstavljanje iPhonea. Izvori upozoravaju da se planovi još mogu promijeniti, ali da je proces pripreme očito ušao u ozbiljnu fazu.

Cook, koji je ovog mjeseca navršio 65 godina, vodi Apple od 2011., kada je preuzeo tu funkciju nakon smrti Stevea Jobsa. Tijekom njegova mandata, obilježenom rekordnim rezultatima, ali i kontroverzama, tržišna vrijednost kompanije narasla je s oko 350 milijardi dolara na današnjih četiri bilijuna. No iako Apple posluje dobro, rast njegove dionice ove godine zaostaje za konkurentima poput Alphabeta, Nvidije i Microsofta, koji profitiraju od snažnog ulaganja tržišta u umjetnu inteligenciju.

Ova godina u Appleu već je obilježena velikim promjenama u vrhu kompanije. Financijski direktor Luca Maestri povukao se s te funkcije početkom godine, a operativni direktor Jeff Williams, Cookov dugogodišnji suradnik, najavio je odlazak u srpnju, prenosi Gizmodo.

Ako Ternus preuzme vodstvo, Apple bi nakon dugo vremena ponovno dobio izvršnog direktora s iskustvom u razvoju hardvera. A Ternus bi 'preuzeo tron' u u trenutku kada se tvrtka suočava s izazovom ulaska u nove kategorije proizvoda i potrebom da sustigne konkurenciju na AI tržišta.

Cook je ranije isticao da preferira internog nasljednika i da Apple ima razrađene planove oko nasljedstva. 'Volim raditi u Appleu i teško mogu zamisliti svoj život bez toga, pa ću biti ondje još neko vrijeme', rekao je prošle godine.