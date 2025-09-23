Paralizirani sustavi: Britanski automobilski div suočava se s jednom od najvećih kriza u povijesti

Jaguar Land Rover (JLR), najveći britanski proizvođač automobila, već treći tjedan ne može pokrenuti proizvodnju nakon kibernetičkog napada koji je paralizirao gotovo sve njegove sustave. Zaustavljene su tvornice u Velikoj Britaniji, Slovačkoj, Brazilu i Indiji te navodno radi jedino kinesko zajedničko ulaganje. Šteta se već broji u stotinama milijuna funti, a pod najvećim pritiskom su stotine dobavljača, osobito u West Midlandsu, srcu britanske autoindustrije

Iz Jaguara su u međuvremenu potvrdili da je u napadu kompromitiran dio podataka, no nisu naveli o kojim je podacima riječ, kao ni jesu li u pitanju kupci, dobavljači ili i jedni i drugi. Naveli su tek da će kontaktirati sa svim pogođenima. Troškovi kibernetičkog napada vjerojatno će rasti za JLR, a proizvodnja u tvornicama u Midlandsu i Merseysideu je na čekanju. Pogođeni su i drugi proizvodni pogoni diljem svijeta. Prvi znakovi problema pojavili su se posljednje nedjelje u kolovozu, kada su menadžeri u Halewoodu upozorili da bi moglo doći do hakerskog napada. Sljedeće jutro tvrtka je ugasila ključne sustave shvativši razmjere prijetnje. Od tada im ne rade računalno potpomognuti dizajn, inženjerski softver i alati za upravljanje proizvodnjom.

Uvedene su privremene mjere za isplatu plaća i dostavu rezervnih dijelova, no proizvodnja je zaustavljena. Radnicima u pogonima – njih oko 34.000 – rečeno je da se ne vraćaju na posao barem do sredine tjedna, no rok se stalno pomiče, piše Guardian. Posljedice hakerskog napada mogle bi koštati Jaguar Land Rover stotine milijuna funti. Kriza je posebno pogodila razgranati opskrbni lanac u West Midlandsu, regiji u kojoj se nalaze sjedište kompanije u Gaydonu i tvornica u Solihullu, ključna za proizvodnju profitabilnih Range Rovera. Budući da su izgledi za skoro pokretanje proizvodnje slabi, britanska vlada suočava se s rastućim pritiskom da financijski pomogne dobavljačima koji strahuju od bankrota zbog naglog prekida poslovanja i plaćanja. Prema dostupnim informacijama, dužnosnici Ministarstva za poslovanje i trgovinu svakodnevno su u kontaktu s JLR-om, a Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost od prošlog tjedna pruža tehničku pomoć u rješavanju incidenta.

Udarac za strategiju i reputaciju Glavni izvršni direktor Adrian Mardell, koji se trebao u miru pripremati odlazak nakon 35 godina provedenih u kompaniji i tri godine na njezinom čelu, suočen je s najvećom krizom u svojem mandatu. Njegova strategija Reimagine donijela je 11 uzastopnih kvartala dobiti zahvaljujući luksuznim modelima s višim cijenama, unatoč Trumpovim carinama i globalnim poremećajima nakon ruske invazije na Ukrajinu. No planovi za novi električni Range Rover i rebrendirane Jaguare sada su pod upitnikom. JLR je od 2008. godine u vlasništvu indijske grupacije Tata, a 2023. predao je velik dio IT sustava na upravljanje sestrinskoj kompaniji Tata Consultancy Services (TCS), globalnom gigantu za IT usluge koji upravlja JLR-ovim mrežama, bazama podataka i kibernetičkom sigurnošću. TCS je na osnovi ugovora, vrijednog 800 milijuna funti, trebao modernizirati sustave i provesti nadogradnju na softver SAP, ključan za proizvodnju i opskrbu, a sada je u središtu istrage napada. No upravo ta povezanost sustava – 'pametna tvornica u kojoj je sve umreženo', kako TCS opisuje – postala je slabost. JLR nije uspio izolirati napad i morao je ugasiti gotovo sve funkcije, a pojavile su se i spekulacije da iza njega stoji hakerska skupina Scattered Spider, povezana s ranijim napadima na britanske maloprodajne lance Marks & Spencer i Co-op. Tvrtka zasad ne otkriva o kojoj vrsti ugroze je riječ.