Besplatna aplikacija za učenje hrvatskog jezika izazvala poprilično zanimanje korisnika

Ona nije zamjena za učenje uživo, ali je dobra nadogradnja koja omogućuje fleksibilnije i ležernije učenje, pri čemu svaki pojedinac određuje tempo i napredak, kazao je Milas.

Kreirana, prije svega, da zadovolji potrebe brojnih hrvatskih iseljenika, koji sve više dolaze u Hrvatsku, aplikacija bi mogla dobro doći i stranim radnicima koji žele i moraju naučiti hrvatski jezik, istaknuo je na njenom predstavljanju državni tajnik Središnjeg ureda Zvonko Milas.

Aplikacija, projekt Središnjeg ureda i zagrebačkog Filozofskog fakulteta, javnosti je predstavljena 12. ožujka, a u tom je mjesecu imala 3.343 korisnika, sa sučeljem na engleskom 2811, a na španjolskom njih 532.

LearnCro nije jedini projekt kojim je Ured, zahvaljujući novim tehnologijama, nastojao zainteresiranima omogućiti učenje hrvatskog jezika 'uvijek i svugdje'. Prije njega je imao dva projekta internetskog učenja jezika razine A1 i A2 koji su se pokazali vrlo traženim.

Tečaj A1 razine u osam je godina, od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2025., pohađalo gotovo 37.000 polaznika iz 130 država sa šest kontinenata. Najviše posjeta ostvareno je iz Sjedinjenih Država, Brazila, Argentine, Kanade i Australije, država u kojima živi oko dvije trećine iseljenih Hrvata i njihovih potomaka.

Za zahtjevniju, A2 razinu zanimanje je bilo manje, u sedam godina, od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2025. taj je tečaj pohađalo nešto manje od 3.000 polaznika iz 96 država s pet kontinenata, podaci su iz Vladina Godišnjeg izvješća o odnosima Hrvatske s Hrvatima izvan domovine za prošlu godinu.

Ti su tečajevi, na inicijativu Ureda, razvijeni u suradnji s Croaticumom – Centrom za hrvatski kao drugi i strani jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na njih se može prijaviti korištenjem korisničkog računa za Facebook ili Google, a osigurane su konzultacije s lektorom 2 sata tjedno.

Oba su internetska tečaja trajno besplatna za sve polaznike, a Središnji ured je u 2025. godini za održavanje obje razine e-tečaja Filozofskom fakultetu isplatio 18.000 eura, navodi se u Izvješću koje pokazuje i da je Hrvatska u 2025. za potrebe i programe Hrvata izvan domovine, izdvojila gotovo 161 milijuna eura, što je za 37 posto više nego godinu prije.