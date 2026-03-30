Kakav prizor: Astrofotograf snimio spektakularnu sliku sudara dviju galaksija

Astrofotograf Greg Meyer snimio je detaljan prikaz sudara dviju galaksija u zviježđu Gavran. Riječ je o sustavu koji čine galaksije NGC 4038 i NGC 4039, koje se već stotinama milijuna godina međusobno gravitacijski privlače i postupno stapaju u jednu veću, eliptičnu galaksiju.

Snimka prikazuje jezgre galaksija u narančasto-žutim tonovima, okružene vrtlogom plina, prašine i zvijezda, dok se iz sustava pružaju dugački 'repovi plime' nastali iz deformiranih spiralnih krakova. Upravo ti izduženi oblici, koji podsjećaju na ticala, dali su ovom sustavu prepoznatljiv naziv.