Kakav prizor: Astrofotograf snimio spektakularnu sliku sudara dviju galaksija

Astrofotograf Greg Meyer snimio je sudar galaksija u zviježđu Gavran, zabilježivši jedinstven pogled na kozmički ples koji će jednog dana stvoriti posve novu galaksiju
Astrofotograf Greg Meyer snimio je detaljan prikaz sudara dviju galaksija u zviježđu Gavran. Riječ je o sustavu koji čine galaksije NGC 4038 i NGC 4039, koje se već stotinama milijuna godina međusobno gravitacijski privlače i postupno stapaju u jednu veću, eliptičnu galaksiju.
Snimka prikazuje jezgre galaksija u narančasto-žutim tonovima, okružene vrtlogom plina, prašine i zvijezda, dok se iz sustava pružaju dugački 'repovi plime' nastali iz deformiranih spiralnih krakova. Upravo ti izduženi oblici, koji podsjećaju na ticala, dali su ovom sustavu prepoznatljiv naziv.
Meyer je fotografiju snimio teleskopom Sky-Watcher Esprit 120, unatoč tome što njegova žarišna duljina nije idealna za ovakve objekte. Ukupno je prikupio gotovo 21 sat promatranja, koristeći različite astronomske filtere, a podatke je naknadno obradio u programima poput Adobe Photoshopa, Lightrooma i PixInsighta.
Ovaj kozmički sudar uzrokuje intenzivno stvaranje novih zvijezda. Prema podacima NASA, u produženim 'repovima' nastaju takozvani super-zvjezdani skupovi. Većina njih s vremenom će se raspršiti tijekom spajanja galaksija, dok će manji dio opstati kao stabilni kuglasti skupovi.
Fotografija predstavlja rijedak uvid u dinamičan i dugotrajan proces galaktičke evolucije, koji se odvija na vremenskim skalama daleko izvan ljudskog iskustva.