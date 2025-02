Pogled u povijest: Poljski lovci na blago pronašli ogroman uščuvani mač

Iako bi njihovo ime moglo sugerirati neku tajnu detektivsku skupinu, u stvarnosti su to strastveni zaljubljenici u povijest i lovci na blago . Prema njihovoj Facebook stranici , često organiziraju uzbudljive ekspedicije , uključujući i nadolazeću potragu za artefaktima iz Napoleonovog doba . Osim toga, sudjeluju u vrijednim inicijativama očuvanja kulturne baštine – u studenom su organizirali čišćenje zaboravljenog židovskog groblja u šumi blizu grada Lubawa .

Kada je skupina amaterskih lovaca na blago krajem siječnja krenula u ekspediciju u Poljskoj , nisu znali što će pronaći. Na prethodnim istraživanjima, dok su pretraživali tlo metalnim detektorima, otkrili su fascinantne predmete, uključujući karolinške kovanice iz 13. stoljeća . No ovaj su put pronašli nešto daleko moćnije – golemi mač iz srednjeg vijeka.

Mač, koji je dug nešto manje od 3,2 metra (1 metar), iznimno je zahrđao i istrošen zbog stoljeća provedenih pod zemljom, no unatoč tome, ostao je u izuzetno dobrom stanju. Njegova oštrica, rukohvat i jabuka su očuvani, dok su bojne sjekire u nešto slabijem, ali još uvijek prepoznatljivom stanju.

Detalji o podrijetlu oružja zasad su nejasni. Muzej nije objavio točan vremenski okvir niti informacije o tome tko bi ih mogao biti koristio. Poznato je tek da potječu iz srednjeg vijeka, što je širok vremenski raspon od petog do petnaestog stoljeća. Prema radu profesorice Anne Kowalske-Pietrzak sa Sveučilišta u Łódźu, Poljsku su u to doba nastanjivala različita slavenska plemena, no u petnaestom stoljeću regiju su napali Teutonski vitezovi.

Prema pisanju Archaeology Newsa, dizajn mača nalikuje oružjima koja su bila popularna u zapadnoj Europi tijekom kasnog srednjeg vijeka. Ova su oružja izrađivana s ciljem da probiju oklop, čineći ih izuzetno smrtonosnima na bojištu. Stručnjaci koje navodi Archaeology News nagađaju da su oružja možda stoljećima bila potopljena u obližnjoj rijeci Osi, što bi objasnilo njihovo iznenađujuće dobro očuvano stanje, piše Gizmodo.

Ovo otkriće još je jedan podsjetnik na to koliko tajni povijest još uvijek skriva ispod naših nogu. Ponekad je dovoljno samo uzeti detektor, izaći na svježi zrak i možda – samo možda – pronaći djelić prošlosti koji je čekao da bude otkriven.