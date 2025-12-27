Srbija u Europskoj uniji: Evo tko se najviše protivi

U analizi podataka vide se i generacijske razlike – mlađi ispitanici su skloniji da na referendumu podrže članstvo, dok kod starijih prevladava protivljenje pridruživanju Uniji, pokazuje istraživanje koje je naručio Centar savremene politike, izdavač tog portala.

Prema zadnjem ispitivanju javnog mišljenja, za pristupanje Europskoj uniji bi, da se idućeg tjedna održava referendum, glasalo nešto više od trećine građana - 35,8 posto ispitanika , a približno toliko ih je protiv - 33 posto, objavio je portal Suvremena politika.

Više od petine ispitanika - 22,4 %, u ovom trenutku ne zna kako bi glasalo, dok 8,8 posto ne bi ni izašlo na referendum o pristupanju Srbije Uniji.

U skladu s trendom

Taj rezultat se uklapa u trend koji pokazuje primjetan pad podrške članstvu u EU u Srbiji proteklih godina.

Prema istraživanjima javnog mišljenja objavljenima na internetskoj stranici Ministarstva za europske integracije, koja su objavljivana samo do 2022. godine, prije 15 godina je pozitivan odgovor na referendumsko pitanje bio skoro 70 posto, a potom se dugo godina redovito kretao iznad 50 posto. U kolovozu 2022. bilo je 57 posto za, a u prosincu 2022. godine 43 posto.

Ovogodišnje istraživanje provedeno telefonskom anketom od 3. do 11. prosinca na reprezentativnom uzorku od tisuću ispitanika.

Najmlađi najmanje protiv

Najmanje protivljenje članstvu – 18,7 %, pokazuju najmlađi ispitanici u dobi od 18 do 29 godina, dok je 'za' tek petina starijih od 70 godina.

Kod najmlađih ispitanika takođe je najveći udio onih koji ne znaju kako bi glasali – skoro trećina, dok je podrška članstvu u toj dobnoj skupini 41,9 posto.

Europska komisija je u dva posljednja izvješća o napretku Srbije - koncem 2024. i 2025. godine ukazala da nema napretka u funkcioniranju demokratskih institucija, vladavini i slobode medija, te slobodnog izražavanja mišljenja, uz pojačanu represiju vlasti tijekom protuvldinih prosvjeda započetih koncem 2024. godine.