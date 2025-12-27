Ulice su gorjele, Vučić je kiptio, no ništa ga nije razbjesnilo kao propast posla s Trumpovim zetom

Za Srbiju će godina na odlasku ostati snažno obilježena društvenom i političkom krizom koja je, potaknuta tragedijom na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenoga 2024., valom masovnih prosvjeda iz mjeseca u mjesec razotkrivala brojne otvorene pukotine vlasti, personalizirane u šefu države Aleksandru Vučiću.

Prosvjedi koje su, nakon pogibije 15 ljudi pod hrpom betona, stakla i željeza u padu nadstrešnice na tek renoviranoj zgradi kolodvora, pokrenuli studenti tražeći odgovornost vladajućih za nemar, neodgovornost, korupciju i koruptivne poslove bez javnih natječaja, prelili su se i u 2025., praćeni pojačanom nervozom vlasti.

Porast represije, pad vlade, neizvjesni izbori Napad nekolicine pristaša vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) na skupinu studenata koji su pozivali na prosvjede u Novom Sadu, kada je bejzbol palicom slomljena čeljust jednoj studentici, stvorila je početkom siječnja dodatni bunt javnosti, što je dovelo do pada vlade premijera i vođe SNS-a Miloša Vučevića. U ožujku je preminula i 16. žrtva pada nadstrešnice, a na dotad najmasovnijem prosvjedu, 15. ožujka, u Beogradu se na poziv studenata okupilo više od 300.000 ljudi. Prosvjed je prekinut neidentificiranim prodornim zvukom, a prosvjednici su optužili vlast da je koristila sonično oružje, tzv. zvučni top. Vladajući su to neuvjerljivo nijekali, posebno upravo Vučić, ustvrdivši da će otići s vlasti ako se to dokaže.

Đuro Macut na skupu Srpske napredne stranke u Jagodini Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL







Srbija je u travnju dobila novu vladu, na čije čelo je postavljen političkoj javnosti skoro nepoznati endokrinolog i profesor Medicinskog fakulteta Đuro Macut. Ministarski tim, koji je navodno Macutov izbor, oporba je nazvala "prolaznom vladom", a Macuta Vučićevom "marionetom". Studentske blokade više od 40 fakulteta i prosvjedi, koje državni vrh ustrajno naziva izvana uvezenom „obojenom revolucijom” čiji je cilj obaranje Vučića, nastavljeni su diljem Srbije, uz pojačanu represiju i brojna uhićenja studenata i prosvjednika pod optužbom da spremaju rušenje ustavnog poretka. Studenti traže da institucije, ponajprije pravosuđe, rade svoj posao bez političkih pritisaka i utjecaja, uz oslobađanje arbitrarno uhićenih prosvjednika i aktivista. Pridodali su i zahtjev za raspisivanje prijevremenih izbora.

Aleksandar Vučić Izvor: Pixsell / Autor: Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL







U međuvremenu je Vučić, koji je prethodnih godina često posezao za prijevremenim izborima, slao neodređene poruke da će „izbora biti”, niječući povremena istraživanja javnog mišljenja da ni njegov, niti rejting SNS-a, nisu na razini koja bi im jamčila pobjedu. Posljednja poruka u nizu bila je početkom prosinca da je Srbija „ušla u izbornu godinu”, te da je samo pitanje hoće li uz parlamentarne biti raspisani i predsjednički, a da će „najkasnije u roku od godinu dana” Srbija imati izbore. Vučiću drugi predsjednički mandat, nakon kojeg se po Ustavu više ne može kandidirati, istječe koncem svibnja 2027. Oporba i civilno društvo smatraju da će pokušati osigurati potporu koja bi mu na izborima omogućila premijersko mjesto i nastavak vladavine. U međuvremenu, proces pokrenut protiv odgovornih za pogibiju 16 ljudi u Novom Sadu nije odmakao dalje od optužnica, kojima su obuhvaćena i dvojica bivših ministara, Goran Vesić i Toma Momirović. Početak suđenja se ni ne nazire.

Ni korak bliže Europskoj uniji Na međunarodnom planu Srbija u 2025. nije napravila ni korak naprijed u eurointegracijama, ne otvorivši nijedan novi klaster. Europska komisija je u svom izvješću koncem godine ponovila negativnu ocjenu da nema prihvatljivog napretka u uspostavi vladavine prava, poštivanja slobode medija, slobode okupljanja i izražavanja javnog mišljenja, a ponajmanje u usklađivanju s vanjskom politikom EU-a, poglavito u pridruživanju sankcijama Rusiji i otklonu od utjecaja Kine. Vučić je, u međuvremenu, skoro svakodnevnim populističkim nastupima na televizijama s nacionalnom opsegom, od kojih ga pojedine propagandno i navijački podržavaju, nastojao uvjeriti svoje biračko tijelo da sve stvari drži pod kontrolom.

Rafinerija nafte NIS-a u Novom Sadu Izvor: EPA / Autor: KOCA SULEJMANOVIC







Pad inozemnih ulaganja, kriza s NIS-om Slika gospodarstva promidžbeno se održava kroz informacije da inozemne investicije i dalje pristižu, da je gospodarstvo stabilno, a monetarna politika posve zadovoljavajuća. No, za osam mjeseci 2025. neto ulaganja izvana bila su vrijedna 1,49 milijardi eura, u odnosu na isto razdoblje 2024. kada je saldo bio 3,2 milijarde eura. Vlast, pak, optužuje „studente blokadere” da su višemjesečnim prosvjedima umanjili šanse za dodatni gospodarski rast i inozemne investicije. Javni dug je, prema službenim informacijama na kraju trećeg kvartala, premašio 38 milijardi eura, a u posljednja četiri mjeseca na domaćem i međunarodnom tržištu dodatno su ponuđene obveznice u iznosu većem od pola milijarde eura. Monetarne vlasti, pak, naglašavaju da je udio javnog duga s 46,5 posto BDP-a u okvirima tzv. mastriških kriterija. Samo u posljednjih par mjeseci zatvoreno je nekoliko inozemnih tvrtki, a bez posla je ostalo više od 2.500 ljudi. Problem po Srbiju su, na gospodarskoj razini, donijele američke sankcije uvedene početkom godine ruskom energetskom sektoru, obuhvaćajući službeno od listopada i Naftnu industriju Srbije (NIS), koja je u većinskom ruskom vlasništvu, uz poruku Washingtona da žele „nula” ruskog udjela koji je sad 65,15 posto. Srbija se izostankom pravodobne reakcije dovela u situaciju da ugrozi vlastitu energetsku sigurnost jer je hrvatski Janaf, slijedeći američke sankcije, obustavio isporuku sirove nafte NIS-ovoj rafineriji u Pančevu koja opskrbljuje 95 posto srpskog tržišta derivatima. Rafinerija je prestala s radom 25. studenoga. Srbija se u pogledu vlasništva nad NIS-om ne želi zamjeriti Rusiji, s kojom u međuvremenu nastoji dugoročnije obnoviti plinski aranžman. Istodobno, Beograd očekuje da će ruski energetski sektor ponudi svoj paket u NIS-u trećoj strani kako bi izbjegao preuzimanje, ali je iskazao spremnost i otkupiti rusko vlasništvo. Vrijednost NIS-a procjenjuje se na oko 4,3 milijarde eura.

Vojna parada u Beogradu Izvor: Cropix / Autor: Pedja Milosavljevic







