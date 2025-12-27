Ovo su pravi razlozi zašto se mnogi bude u 3 ujutro i kasnije ne mogu zaspati

Ne, ovdje nije riječ samo o običnoj nesanici već postoje skriveni uzroci koji se lako mogu riješiti, savjetuju stručnjaci
Ukoliko se i vi redovito budite usred noći negdje između 3 i 5 ujutro i kasnije ne možete nikako ponovno zaspati, niste jedini.
Premda to može izgledati kao bezazleni prekid sna, stručnjaci upozoravaju da bi upravo to buđenje moglo biti znak nečega važnog što se događa u našem tijelu.
Oko 3 sata ujutro tijelo prolazi kroz fazu dubokog sna poznatu kao REM – fazu sna u kojoj se mozak obično aktivira radi procesuiranja emocija i memorije. Neočekivano buđenje u to vrijeme može biti znak pojačanog stresa, anksioznosti, prevelike aktivnosti simpatičkog živčanog sustava ili neravnoteže hormona. Može ukazivati i na probleme s jetrom i detoksikacijom, jer upravo u to vrijeme jetra ima svoju aktivnu fazu čišćenja tijela.
Dr. Andy Galpin, profesor kineziologije i suosnivač tvrtke Absolute Rest, otkriva da iza ovog frustrirajućeg problema često stoje iznenađujuće jednostavni uzroci.
Galpin objašnjava fenomen koji naziva 'tired and wired' - umoran i 'naelektriziran'. Naime, vi možete odmah zaspati kad ste iscrpljeni, ali ćete dobiti samo tri ili četiri sata sna te nećete moći ponovno zaspati. Problem nije u tome što ste umorni, već u tome što vaše tijelo nije fiziološki 'smireno'.
Napominje i da bismo trebali provjeriti otkucaje srca u mirovanju, varijabilnost otkucaja srca i razinu glukoze u krvi - ovi pokazatelji mogu otkriti da spavamo, ali nismo stvarno opušteni.
On i njegov tim u tvrtki Absolute Rest analiziraju sve - od razine neurotransmitera, kvalitete zraka u sobi, pa čak i čistoće posteljine. Provjeravaju čak i razine CO2 u vašoj sobi, inspirirani istraživanjima sa svemirskih stanica. Visoke razine ugljičnog dioksida u spavaćoj sobi mogu dovesti do lošeg početka sna, buđenja tijekom noći i smanjene kognitivne funkcije sljedećeg dana.
Čak i klimatizacija, koja se čini korisnom, može narušiti san, pokazala su brojna ranija istraživanja.
Što možemo sami napraviti?
Redovitost je ključna
Redovitost sna važnija je nego što ljudi misle - odlazak na spavanje i buđenje u isto vrijeme svaki dan. Kada je riječ o osjećaju energije, ta redovitost ima veći utjecaj od ukupnog broja sati.
Ako idete spavati u 22 sata radnim danom i budite se u 6 ujutro, to je osam sati. Ali ako vikendom ostanete budni do 2 ujutro i spavate do 10, prolazite zapravo kroz jet lag jer ste sad četiri sata van ritma.
Strategija opuštanja
Galpin naglašava važno pravilo za krevet - koristite ga samo za spavanje: to može značajno smanjiti nesanicu i slične probleme sa snom. Dakle bez gadgeta na počinak!
Ako vam treba 30 ili više minuta da zaspite svaku noć, nemate dobru strategiju za uspavljivanje i potreban vam je plan za fiziološko smirivanje prije spavanja poput tople kupke/tuša, biljnog čaja, čitanje knjige (nikako ekrana), slušanje umirujuće glazbe ili tihe progresivne vježbe disanja...
Nutritivna veza
Ako se budite s vrlo niskom razinom glukoze u krvi, onda je prehrana gotovo sigurno ono što trebate prilagoditi, osim ako nemate poremećaj sna.
Prestanite biti opsjednuti mjerenjem sna
Mnogi ne znaju, a pate od 'ortosomije'. Riječ je o terminu za opsesivnu potragu za 'savršenim snom' koja paradoksalno pogoršava spavanje zbog stalnog praćenja i brige o kvaliteti sna, najčešće potaknute gadgetima i aplikacijama za mjerenje sna. Začudo, fiksiranje na savršen san može uništiti vaš odmor. Galpinovo rješenje? Nemojte provjeravati podatke o snu odmah nakon što se probudite.
Što se pak tiče onih koji imaju problema s kiselinom u želucu, jednostavna izmjena poput podizanja uzglavlja kreveta za 15 centimetara može biti dobrodošla promjena dok oni koje muči hrkanje mogu pokušati s miofunkcionalnoj terapijom koja uključuje vježbe jezika.
U svakom slučaju, Galpin naglašava da većina ljudi će najbolje reagirati na multifaktorski pristup: rješavanje svih velikih problema odjednom kako bi se postigli najbolji rezultati jer kvalitetan san nije luksuz - on je ključan za opću dobrobit.