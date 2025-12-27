Ovo su pravi razlozi zašto se mnogi bude u 3 ujutro i kasnije ne mogu zaspati

Ne, ovdje nije riječ samo o običnoj nesanici već postoje skriveni uzroci koji se lako mogu riješiti, savjetuju stručnjaci

Ukoliko se i vi redovito budite usred noći negdje između 3 i 5 ujutro i kasnije ne možete nikako ponovno zaspati, niste jedini.

Premda to može izgledati kao bezazleni prekid sna, stručnjaci upozoravaju da bi upravo to buđenje moglo biti znak nečega važnog što se događa u našem tijelu. Oko 3 sata ujutro tijelo prolazi kroz fazu dubokog sna poznatu kao REM – fazu sna u kojoj se mozak obično aktivira radi procesuiranja emocija i memorije. Neočekivano buđenje u to vrijeme može biti znak pojačanog stresa, anksioznosti, prevelike aktivnosti simpatičkog živčanog sustava ili neravnoteže hormona. Može ukazivati i na probleme s jetrom i detoksikacijom, jer upravo u to vrijeme jetra ima svoju aktivnu fazu čišćenja tijela. Dr. Andy Galpin, profesor kineziologije i suosnivač tvrtke Absolute Rest, otkriva da iza ovog frustrirajućeg problema često stoje iznenađujuće jednostavni uzroci.

Galpin objašnjava fenomen koji naziva 'tired and wired' - umoran i 'naelektriziran'. Naime, vi možete odmah zaspati kad ste iscrpljeni, ali ćete dobiti samo tri ili četiri sata sna te nećete moći ponovno zaspati. Problem nije u tome što ste umorni, već u tome što vaše tijelo nije fiziološki 'smireno'. Napominje i da bismo trebali provjeriti otkucaje srca u mirovanju, varijabilnost otkucaja srca i razinu glukoze u krvi - ovi pokazatelji mogu otkriti da spavamo, ali nismo stvarno opušteni. On i njegov tim u tvrtki Absolute Rest analiziraju sve - od razine neurotransmitera, kvalitete zraka u sobi, pa čak i čistoće posteljine. Provjeravaju čak i razine CO2 u vašoj sobi, inspirirani istraživanjima sa svemirskih stanica. Visoke razine ugljičnog dioksida u spavaćoj sobi mogu dovesti do lošeg početka sna, buđenja tijekom noći i smanjene kognitivne funkcije sljedećeg dana. Čak i klimatizacija, koja se čini korisnom, može narušiti san, pokazala su brojna ranija istraživanja. Što možemo sami napraviti? Redovitost je ključna Redovitost sna važnija je nego što ljudi misle - odlazak na spavanje i buđenje u isto vrijeme svaki dan. Kada je riječ o osjećaju energije, ta redovitost ima veći utjecaj od ukupnog broja sati. Ako idete spavati u 22 sata radnim danom i budite se u 6 ujutro, to je osam sati. Ali ako vikendom ostanete budni do 2 ujutro i spavate do 10, prolazite zapravo kroz jet lag jer ste sad četiri sata van ritma.