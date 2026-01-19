Analiza otkriva: Odrastanje tiranosaura bilo je vrlo dugotrajan proces

Znanstvenici starost dinosaura u trenutku smrti određuju proučavanjem godišnjih prstenova rasta u fosiliziranim kostima. U ovom istraživanju tim je prikupio uzorke bedrenih i potkoljeničnih kostiju od 17 primjeraka Tyrannosaurusa, što predstavlja najveći skup podataka ikad prikupljen o toj vrsti.

Istraživački tim koji stoji iza studije objavljene u znanstvenom časopisu PeerJ , analizirao je fosile T. rexa kako bi preciznije odredio brzinu njegova rasta . Analiza kostiju pokazala je da dinosaurus nije dosegao punu veličinu sve do oko 40. godine života , što znači da je sazrijevao 15 do 20 godina dulje nego što su sugerirale ranije procjene.

Najveći predator koji je ikada hodao Zemljom možda je do svoje goleme veličine stizao znatno sporije nego što se dosad mislilo. Nova studija pokazuje da je Tyrannosaurus rexu trebalo između 35 i 40 godina da u potpunosti odraste.

Primjenom polariziranog svjetla istraživači su uspjeli uočiti dotad neotkrivene tragove rasta na kostima, koji u prethodnim studijama nisu bili uzeti u obzir. 'Proučavanje prstenova rasta sačuvanih u fosiliziranim kostima omogućilo nam je da rekonstruiramo godišnju povijest rasta ovih životinja', izjavila je Holly Woodward, profesorica anatomije na Državnom sveučilištu Oklahoma i glavna autorica studije.



Na temelju tih podataka tim je mogao mnogo detaljnije procijeniti putanju rasta T. rexa kroz sve faze života. 'Složena krivulja rasta pruža znatno realističniji uvid u to kako je Tyrannosaurus rastao i koliko su pojedinci varirali u veličini', rekao je Nathan Myhrvold, matematičar i paleobiolog iz tvrtke Intellectual Ventures, koji je vodio statističku analizu istraživanja.



Rezultati upućuju na to da je T. rex do odrasle dobi stizao polako, nastavljajući rasti gotovo četiri desetljeća prije nego što je dosegnuo masu od oko osam tona, piše Gizmodo.



Nove procjene brzine rasta mogle bi imati važne posljedice za razumijevanje načina na koji je T. rex provodio svoje mlađe godine. 'Faza rasta koja traje četiri desetljeća mogla je omogućiti mlađim tiranosaurima da popune različite ekološke uloge u svojim okolišima', izjavio je Jack Horner, istraživač sa Sveučilišta Chapman i jedan od koautora studije. 'To je možda bio jedan od čimbenika koji im je omogućio dominaciju krajem krede kao vrhunskim mesožderima.'



Ranija istraživanja sugerirala su da su jedinke T. rexa živjele oko 30 godina. Iako je teško točno odrediti maksimalnu životnu dob vrste, nova studija upućuje na to da su mogli doživjeti između 45 i 50 godina.



Ovaj golemi predator, poznat po snažnoj građi i smrtonosnom ugrizu, i dalje iznenađuje znanstvenike koji nastoje što potpunije rekonstruirati život jedne od najpoznatijih izumrlih vrsta.

