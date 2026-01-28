Eto aplikacije koja prepoznaje dinosaure po otisku stopala

Stručnjaci su stvorili aplikaciju koja koristi umjetnu inteligenciju za identifikaciju dinosaura na temelju otisaka stopala ostavljenih nakon što su gazili kopnom prije desetaka milijuna godina.

Zadatak nije bio jednostavan jer oblik otiska stopala ne ovisi samo o pojedinom dinosauru, već i o vrsti pijeska ili blata kroz koje je hodao i o kretanju stopala. Aplikacija je opisana u radu objavljenom u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.

Prethodni sustavi umjetne inteligencije temeljili su svoje učenje na otiscima koji su već bili označeni kao otisci stopala određenih vrsta dinosaura. Ali, ako su te identifikacije netočne, tada će i sustav umjetne inteligencije biti manjkav.