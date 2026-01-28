Eto aplikacije koja prepoznaje dinosaure po otisku stopala

Zadatak nije bio jednostavan jer oblik otiska stopala ne ovisi samo o pojedinom dinosauru, već i o vrsti pijeska ili blata kroz koje je hodao i o kretanju stopala
Stručnjaci su stvorili aplikaciju koja koristi umjetnu inteligenciju za identifikaciju dinosaura na temelju otisaka stopala ostavljenih nakon što su gazili kopnom prije desetaka milijuna godina.
Zadatak nije bio jednostavan jer oblik otiska stopala ne ovisi samo o pojedinom dinosauru, već i o vrsti pijeska ili blata kroz koje je hodao i o kretanju stopala. Aplikacija je opisana u radu objavljenom u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.
Prethodni sustavi umjetne inteligencije temeljili su svoje učenje na otiscima koji su već bili označeni kao otisci stopala određenih vrsta dinosaura. Ali, ako su te identifikacije netočne, tada će i sustav umjetne inteligencije biti manjkav.
Primjenjujući drugačiji pristup, istraživači su u svoj sustav umjetne inteligencije unijeli 2000 neoznačenih silueta otisaka stopala. Sustav je zatim utvrdio koliko su otisci slični ili različiti jedni od drugih analizirajući niz značajki koje je identificirao kao značajne. Utvrđeno je osam značajki koje odražavaju varijacije u oblicima otisaka, poput širine prstiju, količine kontakta s tlom i položaja pete.
Tim je sustav pretvorio u besplatnu aplikaciju DinoTracker, koja korisnicima omogućuje prijenos siluete otiska stopala, istraživanje sedam drugih otisaka stopala koji su mu najsličniji i manipuliranje otiskom stopala kako bi vidjeli kako mijenjanje osam značajki može utjecati na to koji se drugi otisci stopala smatraju najsličnijima.
Stručnjaci trenutno moraju dvaput provjeriti podudaraju li se čimbenici poput materijala od kojeg su otisci stopala napravljeni i njihove starosti sa znanstvenom hipotezom. Ali, sustav je grupirao otiske s onima koji se očekuju od klasifikacija koje su napravili ljudski stručnjaci u oko 90 posto slučajeva.
Sustav podržava ono što su paleontolozi prethodno primijetili: otisci stopala iz trijasa i rane jure izrazito su nalik pticama unatoč tome što su oko 60 milijuna godina stariji od najstarijih ptičjih kostura, fosiliziranih kostiju arheopteriksa.
Ako su ove tragove ostavile ptice, to bi značilo kako imaju desetke milijuna godina starije pretke nego što se mislilo, piše Guardian.