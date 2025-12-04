IZ RAZDOBLJA KREDE

Paleontolozi u Boliviji pronašli rekordan broj tragova stopala dinosaura

I.H./Hina

04.12.2025 u 08:30

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: epa07707657
Međunarodni tim paleontologa identificirao je na nalazištima u središnjoj Boliviji rekordan broj fosiliziranih otisaka stopala dinosaura, prema studiji objavljenoj u srijedu

Znanstvenici predvođeni Raúlom Esperanteom iz Instituta za geoznanstvena istraživanja u Kaliforniji dokumentirali su oko 16.000 fosiliziranih otisaka stopala troprstih teropodnih dinosaura na devet istraživačkih lokacija na nalazištu Carreras Pampas u Nacionalnom parku Torotoro u Boliviji.

"Prikupljeni su i analizirani podaci 1275 tragova stopala, stvarajući detaljnu sliku raspodjele veličine i ponašanja dinosaura koja su uključivala okretanja, povlačenje repa i plivanje", kažu autori u radu objavljenom u časopisu PLOS One.

"Veliki broj tragova stopala omogućuje nam karakterizaciju populacija koje su ostavile svoje tragove na površini sloja tijekom razdoblja maastrichta", pišu autori, govoreći o najmlađoj fazi razdoblja krede prije otprilike 72 milijuna do 66 milijuna godina.

Duljina tragova dinosaura kreće se od ispod 10 centimetara do preko 30 centimetara. Prema autorima, raspon veličina otisaka i raznolikost morfotipova sugeriraju da je tragove ostavila raznolika skupina organizama. Također vjeruju da je nalazište bilo područje "velikog prometa". "Ovo nalazište je zapanjujući prozor u prošlost ovog područja. Ne samo koliko se dinosaura kretalo ovim područjem, već i što su radili dok su se kretali", rekli su autori u priopćenju za javnost.

"Nevjerojatno je raditi na ovom nalazištu, jer gdje god pogledate, tlo je prekriveno tragovima dinosaura."

tportal
