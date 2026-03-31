POTVRDA TEORIJE

Znanstvenici prvi put promatrali parove atoma na dva različita mjesta

Miroslav Wranka

31.03.2026 u 11:36

Izvor: Australian National University / Autor: Australian National University
Kvantni fizičari pri ANU Research School of Physics promatrali su atome isprepletene u kretanju.

Istraživanje je potvrdilo predviđanja postavljena prije više od stoljeća, prema kojima materija može biti na dva mjesta istovremeno i može interferirati sama sa sobom, čak i na tim mjestima.

Njihov eksperiment s atomima helija predstavlja veliki napredak u odnosu na slične eksperimente s fotonima, koji su čestice svjetlosti. Za razliku od fotona, atomi helija imaju masu i doživljavaju gravitaciju.

Rezultati istraživanja su objavljeni u časopisu Nature Communications.

Time je otvoren put prema novim načinima ispitivanja jednog od najvećih neodgovorenih pitanja o svemiru: Kakav je međuodnos fizike kvantne mehanike s gravitacijom i općom relativnošću?

