Znanstvenici prvi put promatrali parove atoma na dva različita mjesta

Kvantni fizičari pri ANU Research School of Physics promatrali su atome isprepletene u kretanju.

Istraživanje je potvrdilo predviđanja postavljena prije više od stoljeća, prema kojima materija može biti na dva mjesta istovremeno i može interferirati sama sa sobom, čak i na tim mjestima.

Njihov eksperiment s atomima helija predstavlja veliki napredak u odnosu na slične eksperimente s fotonima, koji su čestice svjetlosti. Za razliku od fotona, atomi helija imaju masu i doživljavaju gravitaciju.