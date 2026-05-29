Škare Ožbolt se čudi Pavlekovoj odluci: 'Uvjeti su neljudski, ondje se događa sve grozno što možete zamisliti'

Još se čeka izručenje bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka iz Kazahstana u Hrvatsku, gdje ga se sumnjiči da je iz saveza nezakonito izvukao 30 milijuna eura.

Prema kazahstanskim zakonima postupak izručenja mogao bi trajati i do godinu dana, a moguće je i da izručenje bude odbijeno. Slučaj je u Briefingu Jutarnjeg lista komentirala pravnica i odvjetnica dr. sc. Vesna Škare Ožbolt, bivša ministrica pravosuđa. Posebno je problematizirala pitanje transparentnosti financija u sportskim institucijama. 'Nije mi jasno zašto Pavlek ne želi biti izručen Hrvatskoj' 'Zašto ne postoji zakon kojim se nameće obveza transparentnog iznošenja i stavljanja na internet svih financija, od ručkova i večera do putovanja. Takvo rješenje nitko ne spominje. Onda bismo vidjeli na što Hrvatski olimpijski odbor troši novac i moglo bi se odmah reagirati, a ne nakon 30 godina’, rekla je Škare Ožbolt novinaru Borisu Orešiću.

Dodala je i da joj nije jasno zašto Pavlek ne želi biti izručen Hrvatskoj, nego ostaje u kazahstanskom zatvoru. Kazahstanske zatvore opisala je kao vrlo teške, uz tvrdnju da ta zemlja dobiva prigovore i kazne zbog postupanja prema zatvorenicima. 'Uvjeti su neljudski, maltretiraju se zatvorenici. Sve grozno i ružno što možete zamisliti, tamo se događa. Doista mi nije jasno kako Hrvatska može biti gora od kazahstanskog zatvora’, ustvrdila je.

Vila Vedrana Pavleka Izvor: Screenshot / Autor: Google Maps

Na mogućnost da Pavlek ne bude izručen Hrvatskoj osvrnuo se i njegov odvjetnik Bakhytzhan Zhanarbayev, koji ga zastupa s još jednim kazahstanskim kolegom. Za RTL je rekao da je takav scenarij ‘prilično realan’. Odvjetnik: Pavlek se sigurno neće dobrovoljno vratiti u Hrvatsku ‘Kao što smo ranije napomenuli – ne postoji ugovor o izručenju između Kazahstana i Hrvatske. U međunarodnoj praksi primjenjuje se načelo reciprociteta - ali to je pravo, a ne obveza države’, rekao je Zhanarbayev za RTL.