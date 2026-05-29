Škare Ožbolt se čudi Pavlekovoj odluci: 'Uvjeti su neljudski, ondje se događa sve grozno što možete zamisliti'

Još se čeka izručenje bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka iz Kazahstana u Hrvatsku, gdje ga se sumnjiči da je iz saveza nezakonito izvukao 30 milijuna eura.
Prema kazahstanskim zakonima postupak izručenja mogao bi trajati i do godinu dana, a moguće je i da izručenje bude odbijeno. Slučaj je u Briefingu Jutarnjeg lista komentirala pravnica i odvjetnica dr. sc. Vesna Škare Ožbolt, bivša ministrica pravosuđa. Posebno je problematizirala pitanje transparentnosti financija u sportskim institucijama.
'Nije mi jasno zašto Pavlek ne želi biti izručen Hrvatskoj'
'Zašto ne postoji zakon kojim se nameće obveza transparentnog iznošenja i stavljanja na internet svih financija, od ručkova i večera do putovanja. Takvo rješenje nitko ne spominje. Onda bismo vidjeli na što Hrvatski olimpijski odbor troši novac i moglo bi se odmah reagirati, a ne nakon 30 godina’, rekla je Škare Ožbolt novinaru Borisu Orešiću.
Dodala je i da joj nije jasno zašto Pavlek ne želi biti izručen Hrvatskoj, nego ostaje u kazahstanskom zatvoru. Kazahstanske zatvore opisala je kao vrlo teške, uz tvrdnju da ta zemlja dobiva prigovore i kazne zbog postupanja prema zatvorenicima.
'Uvjeti su neljudski, maltretiraju se zatvorenici. Sve grozno i ružno što možete zamisliti, tamo se događa. Doista mi nije jasno kako Hrvatska može biti gora od kazahstanskog zatvora’, ustvrdila je.
Na mogućnost da Pavlek ne bude izručen Hrvatskoj osvrnuo se i njegov odvjetnik Bakhytzhan Zhanarbayev, koji ga zastupa s još jednim kazahstanskim kolegom. Za RTL je rekao da je takav scenarij ‘prilično realan’.
Odvjetnik: Pavlek se sigurno neće dobrovoljno vratiti u Hrvatsku
‘Kao što smo ranije napomenuli – ne postoji ugovor o izručenju između Kazahstana i Hrvatske. U međunarodnoj praksi primjenjuje se načelo reciprociteta - ali to je pravo, a ne obveza države’, rekao je Zhanarbayev za RTL.
Dodao je i da se Pavlek, prema njegovim riječima, sigurno neće dobrovoljno vratiti u Hrvatsku.
‘Neće se vratiti na mjesto gdje vjeruje da postoji izravna prijetnja njegovom životu. Prema riječima našeg klijenta, on strahuje za svoj život. Uvjeren je da mu u Hrvatskoj prijeti izravna opasnost zbog informacija koje posjeduje. U trenutačnim okolnostima ne vjeruje da će dobiti pravično suđenje’, poručio je Pavlekov odvjetnik.