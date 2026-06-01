Airbus uvodi AI u avione i obranu, BMW u crash testove: Sve vodi isti europski startup

Airbus je prošli tjedan objavio da s Mistralom sklapa partnerstvo kojim želi proširiti primjenu umjetne inteligencije u komercijalnom zrakoplovstvu, helikopterima, obrambenim sustavima i svemirskim tehnologijama. Prema zajedničkom priopćenju, Airbus će dobiti pristup cjelokupnom Mistralovom AI portfelju i istraživačkim timovima kako bi razvijao prilagođene AI alate za složene projekte u zrakoplovnoj i obrambenoj industriji.

Novi veliki korak u tom smjeru sada su napravili Airbus i BMW te su gotovo istodobno objavili partnerstva s Mistralom za razvoj sustava umjetne inteligencije u zrakoplovstvu, obrani i automobilskoj industriji, piše Euronews .

Kompanije naglašavaju da će fokus biti na 'pouzdanoj' i 'sigurnoj' umjetnoj inteligenciji, posebno za osjetljive obrambene i svemirske sustave. 'Ovo partnerstvo otvara put primjeni pouzdane i odgovorne umjetne inteligencije visoke vrijednosti u zrakoplovstvu', izjavila je Catherine Jestin, izvršna direktorica digitalnog sektora Airbusa.

Suosnivač i tehnološki direktor Mistrala Timothée Lacroix rekao je da će suradnja pomoći ubrzati inovacije, unaprijediti sigurnost letenja i donijeti veću vrijednost korisnicima.

AI za avione, svemirske sustave i obranu

Dvije kompanije već su definirale nekoliko ključnih područja suradnje, a među njima su razvoj AI sustava koji bi se mogli koristiti u zrakoplovima i svemirskim letjelicama, automatizacija tehničke dokumentacije te ubrzavanje inženjerskih procesa pomoću AI simulacija.

Poseban fokus stavljen je na razvoj takozvanog 'edge AI-a', odnosno modela umjetne inteligencije koji rade izravno na hardveru, bez potrebe za stalnim povezivanjem s udaljenim serverima. Takvi sustavi mogli bi se koristiti za automatsko prepoznavanje objekata i dodatno povećanje sigurnosti leta.

Partneri istražuju i vojne primjene umjetne inteligencije, uključujući kibernetičke istrage i podršku programiranju u visoko sigurnim okruženjima.

Europske kompanije i institucije sve više brine ovisnost o američkim AI pružateljima usluga, ponajviše zbog pitanja suvereniteta podataka, sigurnosnih rizika i mogućnosti da daju pristup podacima pohranjenima na infrastrukturi američkih kompanija.

Mistral želi kontrolirati vlastitu infrastrukturu

Mistral AI, osnovan u Parizu 2023. godine, pozicionirao se kao europska alternativa američkim kompanijama poput OpenAI-a i Anthropica. Tvrtka ističe otvorene AI modele i europski suverenitet podataka, što je posebno važno za obrambenu i zrakoplovnu industriju.

Direktor Mistrala Arthur Mensch nedavno je za CNBC izjavio da kompanija istražuje mogućnost razvoja vlastitih čipova kako bi dugoročno mogla 'kontrolirati veći dio svoje infrastrukture'.

Istoga dana u kojem je objavljen dogovor s Airbusom partnerstvo s Mistralom predstavio je i BMW. Njemački proizvođač automobila planira koristiti umjetnu inteligenciju za poboljšanje simulacija sudara i ubrzavanje razvoja novih vozila.

BMW navodi da će AI modeli trenirani na golemim količinama podataka iz virtualnih crash testova pomoći povećati preciznost sigurnosnih testiranja i ubrzati složene inženjerske procese. Kompanija svaki tjedan provodi tisuće virtualnih simulacija sudara, a tijekom godina prikupila je više od jednog petabajta povijesnih podataka koje sada želi iskoristiti za razvoj specijaliziranih AI modela za automobilsku industriju.