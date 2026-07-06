Kineski AI za vratom Anthropicu: 'Može sve što i najbolji modeli'

Predstavljanje modela uslijedilo je dan nakon što je SAD privremeno zabranio Anthropicu izvoz modela Fable 5 i Mythos korisnicima izvan SAD-a, a ograničenja su ukinuta 30. lipnja. Prema navodima Z.ai-ja, GLM 5.2 ostvaruje rezultate usporedive s modelima Claude Opus 4.8 i GPT-5.5 . Tvrtka kaže i da raspolaže kontekstnim prozorom od milijun tokena , što omogućuje obradu vrlo velikih količina teksta tijekom jednog razgovora ili zadatka .

Kineska tvrtka Z.ai predstavila je novi model umjetne inteligencije GLM 5.2, za koji tvrdi da se po performansama približava vodećim američkim sustavima poput Claudea i ChatGPT-ja.

GLM 5.2 je razvijen ponajprije za dugotrajne programske zadatke, a iz tvrtke ističu da zadržava kvalitetu rada i tijekom složenih procesa razvoja softvera.

Z.ai navodi da je model testiran na tri skupa zahtjevnih programerskih zadataka. U projektima koji traju od nekoliko sati do više dana zaostajao je oko jedan posto za Claude Opusom 4.8, a ostvario je, prema tvrdnjama tvrtke, bolje rezultate od modela GPT-5.5 i Claude Opus 4.7. U drugom testu, koji procjenjuje sposobnost poboljšavanja manjih AI modela korištenjem jednog grafičkog procesora, GLM 5.2 je po njihovim podacima nadmašio GPT-5.5 i Opus 4.7 te zauzeo drugo mjesto iza Opusa 4.8. U najzahtjevnijim inženjerskim zadacima, poput razvoja prevoditelja programskih jezika, zaostao je 13 posto za Opusom 4.8, ali je ostao drugi najbolje rangirani model.

Tvrtka također tvrdi da je GLM 5.2 trenutno najuspješniji model otvorenog koda u svim navedenim testovima. Za razliku od modela Anthropica i OpenAI-a, koji koriste zatvoreni izvorni kod, GLM 5.2 je dostupan kao model otvorenog koda, što omogućuje korisnicima da ga prilagođavaju i mijenjaju bez regionalnih ograničenja, u skladu s uvjetima licence.

Predstavljanje novog modela dolazi u razdoblju sve intenzivnijeg tehnološkog nadmetanja između Sjedinjenih Američkih Država i Kine na području umjetne inteligencije. Dok SAD nastoji očuvati tehnološku prednost ograničavanjem izvoza naprednih poluvodiča, kineske tvrtke sve više ulažu u razvoj jeftinijih modela otvorenog koda.

Početkom prošle godine kineska tvrtka DeepSeek privukla je veliku pozornost predstavljanjem modela R1, a on se istaknuo nižim troškovima razvoja i manjom potrošnjom energije u odnosu na dio američkih konkurenata, piše Euronews.