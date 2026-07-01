Obrat nakon zabrane: SAD ukida ograničenja za izvoz Anthropicovih AI modela

Kompanija Anthropic izjavila je u utorak da je američko ministarstvo trgovine ukinulo kontrolu izvoza njenih AI modela Claude Fable 5 i Mythos 5, manje od tri tjedna nakon što joj je naređeno da obustavi pristup svojim najnaprednijim modelima zbog rizika za nacionalnu sigurnost
Američki ministar trgovine Howard Lutnick, u pismu upućenom tvrtki Anthropic u koje je Reuters imao uvid, rekao je da su kontrole izvoza povučene te da više nije potrebna licenca za izvoz modela Mythos ili Fable.
'Anthropic je pristao proaktivno otkrivati i rješavati sigurnosne rizike povezane s modelima, marljivo surađivati s američkom vladom na protokolima, standardima i izdanjima za Mythos, Fable i buduće modele te obavijestiti američku vladu o svakoj zlonamjernoj aktivnosti', rekao je Lutnick.
'Sutra ćemo početi s vraćanjem pristupa', objavila je američka tvrtka za razvoj umjetne inteligencije na platformi X.
Anthropic je naglo onemogućio korištenje svojih modela Mythos 5 i Fable 5 nakon naloga o kontroli izvoza od 12. lipnja. U petak je kompanija izjavila da joj je američka vlada dopustila da omogući korištenje modela umjetne inteligencije Mythos 5 nekim 'pouzdanim' američkim organizacijama, djelomično tako poništavajući raniji nalog, navodi Reuters.
Naime, napominje agencija, Washington je pojačao nadzor nad izdanjima novih modela kako bi identificirao potencijalne prijetnje usred zabrinutosti da bi napredne modele umjetne inteligencije, koji potiču procvat te tehnologije i velika kapitalna ulaganja, mogli zloupotrijebiti korisnici vojnih obavještajnih podataka u zemljama poput Kine ili Rusije.
Međutim, vladina provjera tvrtki koje mogu dobiti pristup tim modelima izazvala je i kritike.
Izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman prošli je tjedan na X-u rekao da opsežno testiranje sigurnosti 'nije loša ideja'. 'Samo mi se ne sviđa ideja da vlada bira kupce', dodao je. OpenAI, proizvođač ChatGPT-a, odgodio je potpuno javno lansiranje modela GPT-5.6 na zahtjev američke vlade, ograničavajući mu pristup na malu skupinu provjerenih partnera.