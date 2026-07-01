Obrat nakon zabrane: SAD ukida ograničenja za izvoz Anthropicovih AI modela

Američki ministar trgovine Howard Lutnick, u pismu upućenom tvrtki Anthropic u koje je Reuters imao uvid, rekao je da su kontrole izvoza povučene te da više nije potrebna licenca za izvoz modela Mythos ili Fable.

'Anthropic je pristao proaktivno otkrivati ​​i rješavati sigurnosne rizike povezane s modelima, marljivo surađivati ​​s američkom vladom na protokolima, standardima i izdanjima za Mythos, Fable i buduće modele te obavijestiti američku vladu o svakoj zlonamjernoj aktivnosti', rekao je Lutnick.

'Sutra ćemo početi s vraćanjem pristupa', objavila je američka tvrtka za razvoj umjetne inteligencije na platformi X.