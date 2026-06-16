AI carstvo s 25 godina: Tko je mladi genij čiju je tvrtku Musk kupio za 60 milijardi dolara

Sedam godina kasnije Truell vodi Cursor, jednu od najbrže rastućih tvrtki u sektoru umjetne inteligencije. Startup je privukao pozornost cijele industrije nakon što je dogovorio okvir za prodaju SpaceX-u, vrijednu čak 60 milijardi dolara, piše Business Insider .

Tehnološki investitor Ali Partovi, poznat po otkrivanju talentiranih mladih programera još tijekom studija, bio je impresioniran te je od Truella zatražio da on njemu postavi programerski zadatak. Rezultat je bio porazan za iskusnog poduzetnika.

Kada je 2019. godine tada 18-godišnji student MIT-a Michael Truell sjeo i krenuo rješavati programerski test u kafiću Muzeja računalne povijesti u Kaliforniji, zadatak za koji se procjenjivalo da će mu trebati oko sat vremena završio je za manje od deset minuta.

Od edukativne igre do MIT-a

Truell je odrastao u New Yorku u obitelji novinara, a programiranjem se počeo baviti vrlo rano te je već s 15 godina sudjelovao u razvoju edukativne igre Halite, a ona je tisućama učenika i studenata pomogla naučiti osnove programiranja osvajanjem teritorija na virtualnoj karti. Projekt mu je donio nagradu od 10 tisuća dolara i reputaciju jednog od najperspektivnijih mladih programera svoje generacije.

Na MIT-u je studirao računarstvo i matematiku, a već tada počeo razmišljati o pokretanju vlastite tvrtke. Ljudi koji su s njim radili prisjećaju se kombinacije tehničke briljantnosti, znatiželje i skromnosti koja ga je razlikovala od drugih mladih poduzetnika.

Nakon završetka studija 2022. godine Truell je s kolegama Sualehom Asifom, Arvidom Lunnemarkom i Amanom Sangerom osnovao tvrtku Anysphere.

Prvotna ideja bila je razviti napredniji alat za uređivanje programskog koda temeljen na Microsoftovu otvorenom editoru VS Code, a već u prvoj godini poslovanja startup je od pretplata uprihodio milijun dolara. Njihova ambicija bila je jasna – učiniti programiranje višestruko bržim, kreativnijim i dostupnijim.

Pravi zaokret dogodio se 2023. godine lansiranjem Cursora, alata koji koristi umjetnu inteligenciju za pomoć programerima pri pisanju i uređivanju koda. Cursor je ubrzo postao jedan od najpopularnijih AI alata među programerima i tehnološkim tvrtkama i 2024. godine tvrtka je objavila da ima više od 40 tisuća korisnika, a krajem 2025. broj korisnika mjerio se u milijunima.

Prihodi su u manje od godinu dana premašili milijardu dolara. Anysphere, koji razvija AI alat za programiranje Cursor, otvoreno govori o dugoročnom cilju razvoja sustava koji bi jednog dana mogao generirati gotovo sav softver potreban modernom svijetu.

Kontroverzan proces zapošljavanja

Brz rast donio je i specifičnu kulturu rada.

Prema navodima bivših zaposlenika, Truell osobno sudjeluje u odabiru velikog broja kandidata, a potencijalni zaposlenici dobivaju višednevne, ponekad i probne zadatke koji traju tjednima, tijekom kojih rade gotovo isto što i stalno zaposleni članovi tima.

Kandidati koriste prijenosna računala tvrtke, rade na simuliranim projektima i sudjeluju u svakodnevnim aktivnostima u sjedištu tvrtke u San Franciscu. Dok Cursor tvrdi da takav pristup omogućuje kvalitetniju procjenu tehničkih sposobnosti, kritičari upozoravaju da se radi o neplaćenom radu koji može biti problematičan i etički upitan.

Također, iza spektakularnog rasta skrivao se i ozbiljan strateški rizik. Cursor se godinama oslanjao na modele umjetne inteligencije tvrtke Anthropic, odnosno na njihov sustav Claude koji je pokretao velik dio njihovih funkcionalnosti. S vremenom je Anthropic počeo razvijati vlastite alate za programiranje temeljene na umjetnoj inteligenciji, čime je postao izravni konkurent Cursoru.

Prema navodima izvora upoznatih sa situacijom, početkom ove godine Truell je sazvao izvanredni sastanak zaposlenika na kojem je upozorio da tvrtka mora ubrzati razvoj vlastitih modela umjetne inteligencije kako ne bi postala previše ovisna o jednom dobavljaču.

Rezultat je bio razvoj obitelji modela nazvane Composer.