Xabi Alonso poručio Liverpoolu: 'Dovedite mi njih trojicu i dolazim'

Prema pisanju španjolskih medija, bivši veznjak Liverpoola spreman je prihvatiti ponudu kluba, ali samo ako dobije ono što smatra ključnim za uspjeh - tri konkretna pojačanja.

Poruka je jasna: bez toga nema dogovora.

Aktualni trener Arne Slot pod sve je većim pritiskom nakon razočaravajućih rezultata, a remi protiv Tottenhama, momčadi koja se bori za ostanak, dodatno je uzdrmao atmosferu. Navijači su nakon utakmice izviždali i igrače i trenera, što je jasan znak da se strpljenje na Anfieldu opasno troši.

Iako je Slot u prvoj sezoni donio naslov prvaka, situacija se u međuvremenu zakomplicirala. Nije potpisao novi ugovor, a u slučaju ostanka u sljedećoj sezoni ušao bi u završnicu postojećeg.

U takvom kontekstu, čelnici Liverpoola već traže rješenja - a Alonso je jedno od glavnih imena na listi.

Španjolac je već ranije bio kandidat za klupu Redsa nakon odlaska Jurgena Kloppa, no tada je odlučio prihvatiti izazov u Real Madridu. Sada je ponovno u igri, ali pod jasno definiranim uvjetima.

Ključ svega je - momčad.

Alonso želi pojačanja u sve tri linije. Obrana je, prema dostupnim informacijama, prioritet. Budućnost Ibrahime Konatea je neizvjesna, dok se Virgil van Dijk približava završnici karijere. Upravo zato Alonso kao idealno rješenje vidi stopera Intera Alessandra Bastonija.

Ni vezni red nije izvan fokusa. Postoji mogućnost odlaska Alexisa Mac Allistera, a Alonso kao pojačanje vidi Adama Whartona iz Crystal Palacea, igrača koji se profilirao kao jedno od najzanimljivijih mladih imena u Premiershipu.

Treća želja odnosi se na napad. Mohamed Salah više nije na razini na kakvoj je bio prethodnih sezona, dok Cody Gakpo još uvijek nije u potpunosti opravdao očekivanja nakon odlaska Luisa Diaza. Zato Alonso želi napadača PSG-a Bradleyja Barcolu.

Liverpool je već osigurao dolazak mladog francuskog igrača Jeremyja Jacqueta iz Rennesa, no to očito nije dovoljno za ambicije koje Alonso ima.

Poruka je, dakle, vrlo jasna - ako Liverpool želi Xabija Alonsa na klupi, morat će mu osigurati momčad po njegovoj mjeri.

A to bi moglo značiti i početak nove ere na Anfieldu.