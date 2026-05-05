Wembanyama odigrao utakmicu za povijest, ali Wolvesi su na kraju šokirali Spurse

San Antonio je u završnici zaprijetio i potpuno zakomplicirao utakmicu, ali nije uspio dovršiti povratak. Julian Champagnie promašio je tricu sa sirenom za pobjedu, pa su Timberwolvesi izdržali pritisak i odnijeli vrijednu gostujuću pobjedu kojom su poveli 1:0 u seriji.

Ipak, sve je zasjenila nevjerojatna partija Victora Wembanyame. Mladi centar Spursa završio je utakmicu s triple-double učinkom od 11 koševa, 15 skokova i čak 12 blokada te time postavio novi NBA rekord po broju blokada u jednoj utakmici doigravanja. Prethodni rekord iznosio je 10, a dijelili su ga Hakeem Olajuwon, Mark Eaton i Andrew Bynum.

Dok je u obrani bio gotovo nestvaran, u napadu je imao puno više problema. Šutirao je skromnih 5/17 iz igre i nije uspio svojim učinkom prelomiti utakmicu na stranu San Antonija. Tako je večer koja je za njega završila povijesnim rekordom ujedno ostala i gorka, jer njegov pothvat nije bio dovoljan da Spursi obrane prednost domaćeg terena.

Minnesotu je do pobjede predvodio Julius Randle s 21 košem i 10 skokova, dok je dodatni poticaj gostima dao Anthony Edwards, koji se neočekivano vratio nakon ozljede i ubacio 18 koševa. Na drugoj strani Dylan Harper predvodio je Spurse s 18 koševa, dok su Julian Champagnie i Stephon Castle dodali po 17.