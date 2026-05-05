Potpuna dominacija Knicksa: Razbili Sixerse 39 razlike u prvoj utakmici polufinala

N.M.

05.05.2026 u 06:39

Izvor: EPA / Autor: JOHN G. MABANGLO
Košarkaši New York Knicksa otvorili su polufinale Istočne konferencije uvjerljivom pobjedom protiv Philadelphia 76ersa rezultatom 137:98 i poveli 1-0 u seriji.

U potpuno jednosmjernoj utakmici u Madison Square Gardenu domaćin je dominirao od prve minute, a predvodio ga je raspoloženi Jalen Brunson s 35 poena.

Razlika u kvaliteti bila je toliko izražena da su svi starteri obje momčadi cijelu posljednju četvrtinu proveli na klupi. Druga utakmica igra se u srijedu, ponovno u New Yorku.

Knicksi su već do odmora izgradili 23 poena prednosti, a dodatni udarac Sixersima zadao je Brunson tricom uz zvuk sirene za kraj prvog poluvremena. U nastavku su domaći nastavili povećavati razliku, koja je u jednom trenutku narasla i na 34 poena.

Konačnih +39 predstavlja najveću domaću pobjedu Knicksa u povijesti franšize u doigravanju. Osim toga, postali su i prva momčad u povijesti NBA playoffa koja je tri utakmice zaredom dobila s najmanje 25 poena razlike.

Philadelphia, koja je u New York stigla iscrpljena nakon serije od sedam utakmica protiv Bostona, nije imala odgovor ni u jednom segmentu igre. Čak 19 izgubljenih lopti Knicksi su rutinski pretvarali u lake poene iz kontri, dok je napad gostiju bio potpuno zaustavljen.

Joel Embiid bio je pod stalnim pritiskom obrane Knicksa, koji su ga često udvajali i tjerali na pogreške. Dodatno su ga napadački izvlačili kroz 'pick-and-roll' situacije, koristeći njegovu smanjenu pokretljivost u obrani.

Najefikasniji kod Sixersa bio je Paul George sa skromnih 17 poena. Jedno od ključnih pitanja uoči serije bilo je kako će Knicksi zaustaviti Tyresea Maxeyja - odgovor su dali već u prvoj utakmici. Maxey je ostao gotovo nevidljiv s tek 13 poena uz šut 3-9 i četiri izgubljene lopte.

Velike zasluge za to pripadaju Mikalu Bridgesu, koji je odigrao sjajnu dvosmjernu utakmicu. Uz vrhunsku obranu, u napadu je dodao 17 poena (7-10), pet asistencija i tri trice, potvrdivši zašto su Knicksi u njega uložili čak pet izbora prve runde drafta.

