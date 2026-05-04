Hezonja u najboljoj utakmici u povijesti Španjolske zabio tricu s centra pa pokazivao novac: Razlog je genijalan

Mario Hezonja ponovno je napravio show o kojem bruji košarkaški svijet. Hrvatski reprezentativac zabio je nevjerojatnu tricu iz ogromne udaljenosti, a zatim prstima pokazivao znak za novac - potez koji je mnoge zbunio, ali sada je otkriveno što se zapravo krije iza svega.
Ispostavilo se da njegova gesta nije bila slučajna, već dio neobične priče koja je završila - sniženjem cijene za navijače.
Platforma DAZN odlučila je prepoloviti cijenu pretplate za praćenje španjolske košarke upravo zbog Hezonje. Paket koji uključuje utakmice španjolske lige i NBA doigravanja ranije je koštao 6,99 eura, a sada je spušten na 2,99 eura.
Sve je krenulo nakon Hezonjinog izazova na društvenim mrežama.
'Ako to još jednom učinim, ljudi će plaćati 2,99 eura?', napisao je nakon što je protiv Valencije pogodio tricu iz velike udaljenosti.
I obećanje je - ispunio.
Protiv Murcije je ponovno pogodio s ogromne distance, a nakon pogotka okrenuo se publici, gestikulirao novac i naklonio se, što je izazvalo oduševljenje u dvorani. Video pogledajte OVDJE.
Jedna od najboljih utakmica u povijesti lige
U pobjedi Real Madrida 131:123 protiv Murcije Hezonja je odigrao utakmicu za pamćenje. Zabio je čak 40 poena, a trica pred kraj dodatno je podigla atmosferu.
Komentator je u prijenosu uzviknuo: 'Odande, Mario, odandeee...', da bi nakon pogotka dodao: 'Za 2,99 eura za gledanje Plana košarke!'.
DAZN je ubrzo reagirao i potvrdio promjenu cijene:
'Mario Hezonja je pogodio tricu iz svoje kuće pa Plan košarke od idućeg tjedna ima novu cijenu od 2,99 eura'.
Njegova izvedba dobila je i povijesnu dimenziju. Hezonja je utakmicu završio s 53 valorizacijska boda, što je jedan od najboljih učinaka ikada u španjolskoj ligi.
Liga ACB objavila je:
'Ovo je jedna od najboljih utakmica u povijesti španjolske lige. Nitko nikada nije skupio 53 valorizacijska boda u manje od 30 minuta na parketu'.
Dubrovčanin je igrao 29 minuta i 40 sekundi, a bolji učinak u povijesti imao je samo Pete Mickeal s 54 boda još 2006. godine.