Hezonja u najboljoj utakmici u povijesti Španjolske zabio tricu s centra pa pokazivao novac: Razlog je genijalan

Ispostavilo se da njegova gesta nije bila slučajna, već dio neobične priče koja je završila - sniženjem cijene za navijače.

Platforma DAZN odlučila je prepoloviti cijenu pretplate za praćenje španjolske košarke upravo zbog Hezonje. Paket koji uključuje utakmice španjolske lige i NBA doigravanja ranije je koštao 6,99 eura, a sada je spušten na 2,99 eura.

Sve je krenulo nakon Hezonjinog izazova na društvenim mrežama.

'Ako to još jednom učinim, ljudi će plaćati 2,99 eura?', napisao je nakon što je protiv Valencije pogodio tricu iz velike udaljenosti.

I obećanje je - ispunio.

Protiv Murcije je ponovno pogodio s ogromne distance, a nakon pogotka okrenuo se publici, gestikulirao novac i naklonio se, što je izazvalo oduševljenje u dvorani. Video pogledajte OVDJE.

Jedna od najboljih utakmica u povijesti lige

U pobjedi Real Madrida 131:123 protiv Murcije Hezonja je odigrao utakmicu za pamćenje. Zabio je čak 40 poena, a trica pred kraj dodatno je podigla atmosferu.

Komentator je u prijenosu uzviknuo: 'Odande, Mario, odandeee...', da bi nakon pogotka dodao: 'Za 2,99 eura za gledanje Plana košarke!'.