Knicksi slavili u dramatičnoj utakmici, Timberwolvesi doživjeli povijesni poraz

I.Ž.

07.05.2026 u 08:44

Jalen Brunson NY Knicks Izvor: EPA / Autor: ALI HAIDER / EPA
Košarkaši New York Knicksa poveli su 2-0 u pobjedama protiv Philadelphia 76ersa u drugom krugu doigravanja Istočne konferencije NBA lige domaćom 108:102 pobjedom, dok su na Zapadu San Antonio Spursi poravnali na 1-1 protiv Minnesota Timberwolvesa svladavši ih na svom parketu s uvjerljivih 133:95

New York Knicksi poveli su 2-0 u polufinalu Istočne konferencije nakon što su u noći na četvrtak pobijedili Philadelphia 76erse 108:102. Za razliku od prve utakmice, u kojoj su domaći slavili uvjerljivije, drugi dvoboj donio je puno više drame i neizvjesnosti.

Momčadi su se čak 25 puta izmjenjivale u vodstvu, uz 14 izjednačenja, a nijedna nije uspjela pobjeći na više od sedam koševa razlike. U takvoj završnici ponovno je presudio Jalen Brunson, koji je utakmicu završio s 26 koševa.

U ključnim trenucima preuzeo je odgovornost i pogodio šut kojim je vratio Knickse u vodstvo nešto više od pet minuta prije kraja, a zatim i koš za 103:99 na 3:45 do završetka. Nakon toga Mikal Bridges povisio je na plus šest i New York je priveo utakmicu kraju.

'Najvažnije je ostati miran i pribran. Samo ići akciju po akciju, korak po korak, i ne gledati predaleko unaprijed', rekao je Brunson nakon susreta.

OG Anunoby ubacio je 24 koša za Knickse, ali je pred kraj otišao u svlačionicu i nije se vraćao na klupu. Karl-Anthony Towns dodao je 20 koševa, 10 skokova i sedam asistencija, dok je Mikal Bridges završio na 18 koševa.

Philadelphia je igrala bez Joela Embiida, koji je izostao zbog problema s desnim kukom i zglobom. Tyrese Maxey postigao je 26 koševa, Paul George i Kelly Oubre Jr. po 19, a VJ Edgecombe 17. Sixersi su posljednji put vodili kod 99:96, no tada je Josh Hart pogodio važnu tricu za preokret i usmjerio utakmicu prema domaćima.

Serija se sada seli u Philadelphiju, gdje se treća utakmica igra u petak, a četvrta u nedjelju.

Spursi odgovorili silovito

U drugoj utakmici večeri San Antonio Spursi su na domaćem parketu deklasirali Minnesota Timberwolvese 133:95 i poravnali polufinalnu seriju Zapadne konferencije na 1:1.

Victor Wembanyama predvodio je Spurse s 19 koševa i 15 skokova, Stephon Castle dodao je 21 koš, a De'Aaron Fox 16. San Antonio je šutirao 50 posto iz igre i 41 posto za tricu, a ovo mu je bila najefikasnija utakmica u doigravanju još od pobjede protiv Denvera 4. svibnja 1983. godine.

Bio je to najteži poraz Minnesote u povijesti play-offa, veći i od dosadašnjeg negativnog rekorda od 30 koševa razlike protiv Los Angeles Lakersa iz travnja 2003. godine.

Minnesota nije imala odgovor na agresivni početak domaćih. Anthony Edwards, Julius Randle, Jaden McDaniels i Terrence Shannon Jr. zabili su po 12 koševa, ali to nije bilo ni blizu dovoljno. Edwards je ponovno krenuo s klupe jer mu se i dalje dozira minutaža nakon hiperekstenzije lijevog koljena.

Spursi su od početka igrali puno energičnije nego u prvoj utakmici. Wembanyama i Fox, koji su u prvom susretu zajedno postigli 21 koš uz slab šut, ovaj su put brzo uhvatili ritam i povukli San Antonio prema velikoj prednosti.

Minnesota je do poluvremena ostala na samo 35 koševa, uz mizernih 29,8 posto šuta iz igre i samo dvije pogođene trice iz 15 pokušaja. Razlika je već tada narasla na ogromnih 25 koševa i utakmica je praktički bila riješena.

U nastavku je jedino ostalo pitanje konačne razlike. Obje momčadi deset minuta prije kraja povukle su startere, a San Antonio je tada vodio čak 104:66.

Treća i četvrta utakmica igraju se u petak i nedjelju u Minneapolisu.

