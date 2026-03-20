Vuškoviću je ponovno narasla cijena: Jedan je od najskupljih stopera na svijetu

Posebno se istaknuo Luka Vušković , 19-godišnji stoper koji je novim skokom potvrdio status jednog od najperspektivnijih mladih braniča na svijetu.

Iako je ugovorno vezan uz Tottenham, Vušković trenutačno igra na posudbi u HSV-u, gdje je svojim nastupima dodatno učvrstio reputaciju velikog talenta. Prema novoj procjeni Transfermarkta, tržišna vrijednost mladog hrvatskog braniča porasla je s 40 na čak 60 milijuna eura.

Takav skok donio mu je mjesto među elitom svjetskog nogometa. Vušković je sada 16. najvrjedniji branič svijeta, a među tinejdžerima na svojoj poziciji drži drugo mjesto. Gleda li se ukupna vrijednost igrača do 19 godina, hrvatski reprezentativac nalazi se na sjajnoj šestoj poziciji. Ujedno je i osmi najvrjedniji igrač cijele Bundeslige.

Rast vrijednosti zabilježio je i Josip Stanišić. Njegova cijena porasla je s 32 na 35 milijuna eura, dok je napredak ostvario i Igor Matanović, kojem je vrijednost skočila sa sedam na 10 milijuna eura.

S druge strane, novo ažuriranje nije donijelo dobre vijesti za Lovru Majera. Veznjaku Wolfsburga tržišna vrijednost pala je za čak pet milijuna eura. Nakon što je ranije bio procijenjen na 15 milijuna, sada vrijedi 10 milijuna eura.

Ovo ažuriranje još jednom je pokazalo koliko je Luka Vušković trenutačno visoko na radaru europskog nogometa, ali i koliko tržište brzo reagira na formu, kontinuitet nastupa i razvoj mladih igrača.