Odigrana ključna utakmica najluđe europske lige: Pogledajte trenutačno stanje

U derbiju 35. kola Hearts je preokretom pobijedio Rangers 2:1 i vratio kontrolu u borbi za naslov u jednoj od najneizvjesnijih sezona posljednjih desetljeća.

Rangers je poveo u 23. minuti preko Dujona Sterlinga, a u tom trenutku čak su tri kluba bila praktički izjednačena na vrhu. No, Hearts je u nastavku okrenuo utakmicu: Kingsley je izjednačio u 54., a Shankland u 71. minuti donio potpuni preokret i erupciju oduševljenja u Edinburghu.

Ovom pobjedom Hearts je napravio ogroman korak prema naslovu na koji čeka još od 1960. godine. Tri kola prije kraja ima ključnu prednost, dok Celtic i Rangers nastavljaju međusobnu borbu.

Ako izdrže do kraja, Škotska bi mogla dobiti prvaka izvan 'Old Firma' prvi put nakon čak 41 godine. Tada je slavio Aberdeen pod Sir Alex Fergusonom.