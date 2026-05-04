nevjerojatna sezone

Odigrana ključna utakmica najluđe europske lige: Pogledajte trenutačno stanje

M.Š

04.05.2026 u 21:28

tportal
Izvor: EPA / Autor: Fred Palmer / imago sportfotodienst / Profimedia
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Škotski Premiership ulazi u potpuno kaotičnu završnicu.

U derbiju 35. kola Hearts je preokretom pobijedio Rangers 2:1 i vratio kontrolu u borbi za naslov u jednoj od najneizvjesnijih sezona posljednjih desetljeća.

Rangers je poveo u 23. minuti preko Dujona Sterlinga, a u tom trenutku čak su tri kluba bila praktički izjednačena na vrhu. No, Hearts je u nastavku okrenuo utakmicu: Kingsley je izjednačio u 54., a Shankland u 71. minuti donio potpuni preokret i erupciju oduševljenja u Edinburghu.

Ovom pobjedom Hearts je napravio ogroman korak prema naslovu na koji čeka još od 1960. godine. Tri kola prije kraja ima ključnu prednost, dok Celtic i Rangers nastavljaju međusobnu borbu.

Ako izdrže do kraja, Škotska bi mogla dobiti prvaka izvan 'Old Firma' prvi put nakon čak 41 godine. Tada je slavio Aberdeen pod Sir Alex Fergusonom.

Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
drama u danskoj

drama u danskoj

Hrvatski stoper zabio i zakomplicirao ludu borbu za vrh! Pogledajte gol
nevjerojatna sezone

nevjerojatna sezone

Odigrana ključna utakmica najluđe europske lige: Pogledajte trenutačno stanje
SAMO ZA TPORTAL

SAMO ZA TPORTAL

Hrvat je prekinuo jednu od najdužih dominacija u Europi: Evo što je poručio Daliću

najpopularnije

Još vijesti