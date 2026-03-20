Kovačević: Protiv Slavena smo dobili opomenu, više neće biti tako

N.M.

20.03.2026 u 15:34

Mario Kovačević Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Dinamo će u 27. kolu SuperSport HNL-a u subotu od 17:15 (MAXSport 1) službeno gostovati kod Lokomotive.

Dinamo je na tom susretu formalni gost na Maksimiru protiv Lokomotive s kojom u posljednje vrijeme često zna imati problema. Uostalom, Lokosi su ih ove sezone već jednom svladali 2:1.

vezane vijesti

Trener Dinama Mario Kovačević poručio je kako u njegovoj momčadi nema mjesta opuštanju. Naglasio je da su susreti s Lokomotivom posljednjih godina redovito bili teški, ali i otkrio da se kadar polako kompletira.

'Znamo da neće biti lagano. Zadnjih godina sve utakmice s Lokomotivom bile su teške. Ove sezone protiv njih imamo i poraz i pobjedu. Imaju puno iskusnih igrača koji su puno toga prošli, uz mlade igrače, i opasni su svima. Iako smo službeno gosti, svjestan sam da će se najviše nas pitati', kazao je Dinamov trener Mario Kovačević.

Posebno je ohrabrujuće za plave to što se u konkurenciju vraćaju važni igrači.

'Vraćaju se Mišić i Bakrar, Bennacer je u konkurenciji, malo smo jače trenirali pa je Topiću malo 'zaplesala' noga. Vidjet ćemo hoće li biti u kadru. Svjesni smo svoje kvalitete, svjesni smo i stvari koje nisu bile dobre, kao i onoga što se događa kad ne uđemo dobro u utakmicu. Zato sad moramo biti pravi od prve minute', istaknuo je Kovačević.

Dodao je i da još dvojica igrača ozbiljno konkuriraju za nastup protiv Lokomotive.

'Lisica i Hoxha odlično su radili ovaj tjedan i na njih isto možemo računati', rekao je trener Dinama.

Kovačević se osvrnuo i na oscilacije u igri protiv Slavena Belupa, posebno na veliku razliku između prvog i drugog poluvremena. Poručio je da od svoje momčadi sada očekuje izdanje kakvo je pokazala nakon odmora.

'Očekujemo da ćemo igrati kao u drugom poluvremenu protiv Slavena. To se događa - koliko god upozoravate, nakon pobjede protiv Hajduka uđete tako i mislite da će biti lagano... Ali u HNL-u nema slabih i to nam je samo opomena. Vjerujem da ćemo od prve minute biti bolji. Naravno da smo ozbiljno popričali u poluvremenu. Nogomet se igra 90 minuta, nekad uspijete slomiti protivnika u prvom dijelu, nekad u drugom. Ali mi sad u kontinuitetu igramo dobro, pobjeđujemo i dat ćemo sve od sebe da ovog puta svih 90 minuta budemo dobri', zaključio je Kovačević.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Cristiano Ronaldo ostao bez poziva u reprezentaciju; izbornik poslao jasnu poruku
Vuškoviću je ponovno narasla cijena: Jedan je od najskupljih stopera na svijetu
Objavljen proljetni raspored SHNL-a: Evo kada igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka

