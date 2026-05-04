Evo što je rekao šokirani Guardiola nakon senzacionalnog kiksa zbog kojeg mu bježi naslov prvaka

City je poveo prekrasnim golom Jeremyja Dokua u završnici prvog poluvremena, no nastavak je donio potpuni preokret. Everton je preko Thierna Barryja, Jakea O'Briena i ponovno Barryja stigao do 3:1, a činilo se da se Guardiolina momčad raspada.

Ipak, City se vratio. Erling Haaland smanjio je nakon sjajne asistencije Matea Kovačića, a Doku je u sudačkoj nadoknadi zabio svoj drugi gol za konačnih 3:3.

Guardiola: ‘Nije više u našim rukama’

Nakon utakmice Guardiola je pokušao ostati miran, ali jasno je priznao koliko je ovaj remi težak udarac.

'Odigrali smo jako dobro. Bili smo izvanredni u prvom poluvremenu, stvarno jako dobri. U drugom su oni podigli razinu, a mi možda nismo bili dovoljno agresivni. Poklonili smo gol, a nakon toga oni su utakmicu pretvorili u pravu englesku borbu - jako agresivnu, posebno u duelima. No općenito, odigrali smo jako dobro', rekao je Guardiola za Sky Sports.

Posebno je pohvalio prvo poluvrijeme.

'Njima je bilo teže probiti nas nego nama njih. Bili smo izvanredni. Često smo dolazili do završne linije, pucali i stvarali prilike. Nije lako protiv momčadi koja se dobro brani s deset igrača iza lopte i zatim izlazi u tranziciju. Uzimamo bod i dok god nije gotovo, nastavit ćemo se boriti', dodao je.

Guardiola nije želio previše komentirati start Keanea nad Dokuom.

'Vaši stručni komentatori mogu to reći', kratko je poručio.

O drugom poluvremenu rekao je:

'Općenito smo bili dobri u našoj igri. Dolazili smo po lijevoj strani, a Doku je bio izvanredan. Nažalost, nismo to uspjeli iskoristiti, posebno kao u prvom poluvremenu. Gostovanje kod Evertona uvijek je teško'.

Na pitanje je li zadovoljan reakcijom momčadi nakon zaostatka 3:1, odgovorio je:

'Bolje je nego izgubiti. To pokazuje kakva su momčad'.

A onda je priznao ono najvažnije:

'Nije više u našim rukama. Prije je bilo, sada nije. Imamo još utakmica. Vidjet ćemo što će se dogoditi'.

Arsenal sada sam odlučuje o svojoj sudbini. Do kraja su ostala tri kola, a City više nema pravo na kiks.