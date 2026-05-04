Ogroman kiks: City posustao i prepustio Arsenalu čist put ka tituli!

Utakmica je bila od ogromne važnosti za Građane koji love Arsenal na vrhu tablice pa je samo pobjeda dolazila u obzir. Početak je očekivano bio težak, Everton se nije dao.

Ipak, tik pred predah, ukazao se Jeremy Doku koji je prekrasnim golom na asistenciju Rayana Cherkija donio veliko olakšanje za gostujuće navijače.

U nastavku se sve preokrenulo. Everton je pokazao puno veću inicijativu i krenuo stvarati prilike. Jednu su konačno iskoristili kada je Marc Guehi napravio ogromnu grešku i doslovno poklonio gol Thiernu Barryju. To je bio samo početak; ubrzo je Jake O'Brien zabio nakon kornera, a onda je Barry još jednom pogodio za 3-1! City je, blago rečeno, bio u raspadu.

Građani su potom smanjili preko Erlinga Haalanda kojem je Mateo Kovačić krasno asistirao. Da situacija bude maksimalno luda opet se pobrinuo Doku koji je zabio fenomenalan gol u sudačkoj nadoknadi, svoj drugi. Ipak, razlika je itekako opipljiva...

Ovim remijem City je prepustio sve u Arsenalove ruke i sada Topnici odlučuju o svojoj sudbini sa svega tri kola do kraja. Također, Arsenal ima kudikamo lakši raspored, kao i utakmicu više.