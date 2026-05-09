Pogledajte kako je Hrvoje Vejić u samo dvije rečenice otkrio svu istinu o ovom Hajduku

Splićani su ponovno razočarali u najvećoj utakmici hrvatskog nogometa, a nakon susreta vrlo oštar bio je stručni komentator MAXSporta Hrvoje Vejić.

Modri su do pobjede stigli golovima Monsefa Bakrara u 22. i Diona Drene Belje u 65. minuti, a Hajduk je na Maksimiru djelovao potpuno bezidejno i praktički nije pružio ozbiljniji otpor.

Vejić nije skrivao razočaranje igrom Hajduka.

'Vatreno je bilo na tribinama, a na terenu... Možemo reći da je Hajduk dobro prošao', rekao je bivši nogometaš Hajduka i dodao:

'Hajduk je na kraju krenuo u neki va banque i bilo je samo pitanje koliko će Dinamo dati golova jalovom Hajduku.'

Dinamo je tijekom većeg dijela utakmice kontrolirao ritam i izgledao opasnije, dok Hajduk gotovo ništa konkretno nije uspio stvoriti prema golu domaćina.

Jednu od rijetkih ozbiljnijih prilika imao je Marko Livaja spektakularnim škaricama u drugom poluvremenu, ali Dominik Livaković fantastično je reagirao i sačuvao mrežu.

Dinamo potpuno pobjegao Hajduku

Ovom pobjedom Dinamo je dodatno povećao prednost nad Hajdukom, koja sada iznosi čak 18 bodova.

Derbi koji je nekad odlučivao prvenstva ovoga puta donio je samo potvrdu dominacije Dinama i još jedno veliko razočaranje za splitsku momčad.