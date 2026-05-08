UOČI SP-a

Zlatko Dalić hodočasti do Međugorja 120 kilometara

A.H.

08.05.2026 u 07:34

Zlatko Dalić Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u četvrtak je krenuo na hodočašće dugo 120 kilometara, od rodnog Livna do Međugorja.

Na put se zaputio u društvu trojice prijatelja, a ovo nije prvi put da se Dalić odlučio na takav pothvat. Slično hodočašće imao je i uoči Svjetskog prvenstva u Katru 2022. godine, kada je put s ruksakom na leđima prešao u tri dana.

Nakon tog hodočašća tada je na Instagramu objavio poruku: 'Hvala ti, Majko Božja, za sav blagoslov! U tebe se, Gospodine, uzdam.'

Najuspješniji hrvatski izbornik nikada nije skrivao koliko mu vjera znači. Dalić se često pojavljuje na duhovnim susretima, a u javnim istupima više je puta svjedočio o tome koliko mu je vjera pomogla u najtežim životnim trenucima.

