Zlatko Dalić hodočasti do Međugorja 120 kilometara

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u četvrtak je krenuo na hodočašće dugo 120 kilometara, od rodnog Livna do Međugorja.
Na put se zaputio u društvu trojice prijatelja, a ovo nije prvi put da se Dalić odlučio na takav pothvat. Slično hodočašće imao je i uoči Svjetskog prvenstva u Katru 2022. godine, kada je put s ruksakom na leđima prešao u tri dana.
Nakon tog hodočašća tada je na Instagramu objavio poruku: 'Hvala ti, Majko Božja, za sav blagoslov! U tebe se, Gospodine, uzdam.'
Najuspješniji hrvatski izbornik nikada nije skrivao koliko mu vjera znači. Dalić se često pojavljuje na duhovnim susretima, a u javnim istupima više je puta svjedočio o tome koliko mu je vjera pomogla u najtežim životnim trenucima.