Joško Gvardiol: Vratio sam se!

Gvardiol je na društvenim mrežama objavio fotografije s treninga i kratkom porukom razveselio navijače: 'Vratio sam se!'

Hrvatski branič ozlijedio se početkom siječnja u dvoboju protiv Chelseaja, nakon čega je morao na operaciju tibije desne noge.

Ranije se pisalo da bi se za Manchester City mogao vratiti tek u završnici sezone, no za hrvatsku reprezentaciju posebno je važno to što bi trebao biti potpuno spreman za nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

Mundijal počinje 11. lipnja, a Hrvatska u 1. kolu skupine L igra protiv Engleske 17. lipnja u Dallasu. U istoj skupini nalaze se još Panama i Gana.