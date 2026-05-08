VELIKA VIJEST

Joško Gvardiol: Vratio sam se!

A.H.

08.05.2026 u 07:39

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Hrvatski nogometni reprezentativac i član Manchester Cityja Joško Gvardiol potvrdio je povratak momčadskim treninzima nakon teške ozljede koja ga je udaljila s terena.

Gvardiol je na društvenim mrežama objavio fotografije s treninga i kratkom porukom razveselio navijače: 'Vratio sam se!'

Hrvatski branič ozlijedio se početkom siječnja u dvoboju protiv Chelseaja, nakon čega je morao na operaciju tibije desne noge.

Ranije se pisalo da bi se za Manchester City mogao vratiti tek u završnici sezone, no za hrvatsku reprezentaciju posebno je važno to što bi trebao biti potpuno spreman za nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

Mundijal počinje 11. lipnja, a Hrvatska u 1. kolu skupine L igra protiv Engleske 17. lipnja u Dallasu. U istoj skupini nalaze se još Panama i Gana.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KAOS U MADRIDU

KAOS U MADRIDU

Procurili detalji: Evo kako su Realove zvijezde ismijavale trenera
kaos u realu

kaos u realu

Perez poludio nakon kaosa u svlačionici Reala, Španjolci večeras otkrili što sprema: 'Neće biti milosti'
IMPRESIONIRAN

IMPRESIONIRAN

Niko Kranjčar se naklonio hrvatskom reprezentativcu: 'On je puno veći talent od Modrića, Bobana, mene...'

najpopularnije

Još vijesti