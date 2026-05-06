Evo što je rekao Luis Enrique nakon što je slomio moćni Bayern za finale Lige prvaka

Trener PSG-a Luis Enrique nije skrivao oduševljenje nakon plasmana u drugo uzastopno finale Lige prvaka. Parižani su nakon velike borbe izbacili Bayern i ponovno stigli na korak do europske krune.

'Imam sjajne uspomene nakon ovakve utakmice. Odigrali smo susret s puno intenziteta. Obrana je večeras bila bolja od napada, ali karakter koji smo pokazali protiv momčadi poput Bayerna izuzetno je pozitivan. Presretni smo što smo izborili drugo uzastopno finale Lige prvaka', rekao je Enrique.

Priznao je da je utakmica bila izuzetno zahtjevna.

'Bilo je vrlo intenzivno i jako teško. Bayern igra nogomet na najvišoj razini. Obje momčadi imaju sličan stil, obje vole visoki presing. Zato smo još sretniji zbog ovog uspjeha'.

Na kraju je dodao i emotivnu poruku navijačima PSG-a.

'Za dva dana slavim rođendan i jako sam sretan. U finalu smo Lige prvaka i želimo našim navijačima pokloniti upravo takav dar', rekao je Španjolac, a kad je upitan o taktici, rekao je nešto jako zanimljivo:

'‘Nemam namjeru objašnjavati svoju taktiku, jer je ionako ne biste razumjeli.’