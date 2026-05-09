Legenda Bilih i Modrih otvoreno o derbiju: Kao da su Hajdukovi igrači glavama već....

Bivši nogometaš, između ostalih, Hajduka i Dinama, Ivan Bošnjak uživo je pratio derbi.

Evo s kakvim je dojmovima napustio maksimirski stadion.

'Teško mi je nešto pametno reći o derbiju. Problem je bio taj da derbi nije odlučivao ni o čemu. Dinamo puno bolji, Hajduk totalno nezainteresiran. Kao da su njegovi igrači glavama već negdje drugdje, kao da su završili sezonu. I onda s obzirom na te okolnosti, bio je to derbi za odraditi', iskreno je priznao Ivan Bošnjak.

Kako vi vidite ovu Hajdukovu sezonu?

Mislim da se može tretirati uspješnom. Osvojeno je drugo mjesto, ali on, baš osvojeno. Nije im poklonjeno. Također, promoviran je velik broj mladih igrača. Digli su si cijenu, porasla je vrijednost tim mladim igračima. I kroz ovu godinu, forsirali su mlade igrače, završili su drugi. I ti mladi igrači ući će u sljedeću sezonu puno iskusniji. Tako da mislim da mogu reći da je napravljen dobar posao.

>> Životna priča igrača kojeg su obožavali i Torcida i BBB-i

Znači li to da i Gonzalo Garcia radi dobar posao?

Samo u ovom završnom dijelu Hajduk je malo pao. Ali sve u svemu, Garcia radi korektan posao. Naravno, u skladu na okolnosti i igrače koje ima.

Kako onda Dinamovu sezonu ocijeniti? Jer znamo kako je jesenas izgledao.

Ja to gledam kroz dvije strane, pa i kroz ovaj derbi. Hajduk je doveo neke igrače koji su trebali biti pojačanja, a nisu se takvima pokazali. Dinamo je pak doveo puno novih igrača, koji kada su krenuli nisu se pokazali kao pojačanja. Ali postali su pojačanja. Tu je ispala velika razlika. I kada se Dinamo uigrao, prošetao se. A to na početku sezone zapravo nitko nije očekivao. Izgleda dobro. I danas, bez obzira na to što derbi nije imao neku važnost, bio je puno bolji.

Beljinih 30 golova. Dovoljno za poziv u reprezentaciju?

Ne želim se uopće petljati u odabir. Ali biti prvi strijelac s 30 golova, možda i više, to je jedini način kako igrač može sebe prezentirati.