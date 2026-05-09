Hrvatska može dobiti 'čudo od djeteta' iz Bundeslige: HNS mora reagirati na vrijeme

Thomas trenutačno igra za mlade selekcije Nizozemske, ali upravo je zato ovo trenutak u kojem HNS mora biti posebno oprezan i brz. Ako se doista radi o igraču koji može birati Hrvatsku, savez ne bi smio čekati da njegov razvoj eksplodira do kraja i da priča postane nedostižna.

Riječ je o 18-godišnjem krilnom napadaču Ayodeleu Thomasu, velikom talentu RB Leipziga, koji prema navodima iz regije preko majke ima pravo nastupa za Hrvatsku.

Leipzig prepoznao njegov potencijal

Thomas je u Leipzig stigao iz PSV-a, gdje je prošao važan dio omladinskog razvoja i privukao pozornost kao jedan od zanimljivijih mladih krilnih igrača svoje generacije.

Njemački klub poznat je po tome da mladim igračima daje prostor za razvoj i vrlo brzo ih gura prema ozbiljnom nogometu, pa njegov dolazak u Leipzig sam po sebi govori da se radi o profilu koji europski skauti pažljivo prate.

Njegove najveće kvalitete su brzina, igra jedan na jedan i tehnička moć u završnoj trećini terena. Upravo takav tip igrača Hrvatskoj dugoročno može biti iznimno vrijedan, posebno jer posljednjih godina nema preširok izbor klasičnih krila.

HNS ne bi smio čekati

Iako je trenutačno dio nizozemskog omladinskog sustava, FIFA-ina pravila u određenim okolnostima dopuštaju promjenu sportskog državljanstva. Zato se sve glasnije postavlja pitanje treba li HNS već sada pokušati uspostaviti kontakt i predstaviti mu hrvatski projekt.

U takvim situacijama najčešće pobjeđuju oni koji reagiraju prvi.

Ako Thomas nastavi napredovati u Leipzigu, interes oko njega mogao bi vrlo brzo postati puno ozbiljniji, a tada će Hrvatskoj biti znatno teže uključiti se u borbu.

Profil koji Hrvatskoj nedostaje

Hrvatska je godinama stvarala vrhunske veznjake, ali krilni igrači eksplozivnog profila uvijek su bili posebno traženi. Thomas upravo zbog toga djeluje kao ime koje bi trebalo pratiti vrlo ozbiljno.

Njegov eventualni dolazak u hrvatski reprezentativni sustav donio bi dodatnu širinu, brzinu i konkurenciju u ofenzivnom dijelu momčadi.

Ostaje vidjeti hoće li HNS zaista krenuti u akciju, ali ako je priča o pravu nastupa za Hrvatsku točna, ovo je slučaj u kojem se ne smije zakasniti.