Xabi Alonso ima novi klub: Čeka se samo službeno priopćenje velikana

Prema informacijama iz Engleske, Alonso bi od sljedeće sezone trebao preuzeti londonski Chelsea.

Engleski mediji tvrde da su čelnici kluba sa Stamford Bridgea već održali konkretne razgovore sa španjolskim trenerom te da su obje strane iznimno zadovoljne onime što su čule.

'Chelsea i Xabi Alonso održali su vrlo pozitivne i produktivne razgovore. Žele ga kao dugoročan projekt', navode izvori bliski klubu.

Za razliku od brojnih trenera koji su posljednjih godina vrlo brzo odlazili iz londonskog kluba, Alonso bi navodno trebao dobiti vrijeme, podršku i budžet za stvaranje momčadi prema vlastitim idejama.

Chelsea traži mir nakon kaotične sezone

Chelsea iza sebe ima još jednu turbulentnu sezonu. Klub je promijenio čak dvojicu menadžera, a nakon loših rezultata potpuno je ispao iz borbe za Ligu prvaka i završio u sredini ljestvice.

Upravo zato uprava sada želi trenera koji bi dugoročno stabilizirao momčad i vratio identitet klubu koji posljednjih godina luta između skupih pojačanja i brojnih promjena na klupi.

Xabi Alonso očito je postao prvi izbor.

Nakon Leverkusena čekao je samo Real

Podsjetimo, Alonso je tri godine vodio Bayer Leverkusen i ondje napravio pravo čudo. Njemački klub doveo je do prve titule prvaka u povijesti i pritom oduševio Europu stilom igre.

Nakon toga odbio je Bayern i Liverpool jer je čekao poziv Real Madrida.

No njegova epizoda na Santiago Bernabeuu završila je mnogo brže nego što je itko očekivao. Nakon samo sedam mjeseci dobio je otkaz, a španjolski mediji posljednjih dana tvrdili su da su odnosi između njega i dijela svlačionice bili katastrofalni.

Sada kreće novo poglavlje.

Ako se informacije iz Engleske pokažu točnima, Premier liga uskoro će dobiti još jedno veliko trenersko ime.