Pravi Ronaldo izabrao idealnih 11 svih vremena: Teško je složiti moćniju momčad od ove

Mnogi ljubitelji nogometa uvjereni su da bi Ronaldo Luis Nazario de Lima bez teških ozljeda koljena danas još uvjerljivije stajao u samoj završnici svih rasprava o najvećem igraču u povijesti. I ovako je ostavio neizbrisiv trag, a ono što je radio na terenu i dalje se pamti kao nešto čudesno.

Još kao tinejdžer bilo je jasno da je riječ o posebnom talentu. Oduševljavao je lakoćom s kojom je prolazio suparnike, a nakon eksplozije na početku karijere vrlo brzo je pokazao da pripada najvišoj mogućoj razini. Poslije briljantnih izdanja stigao je i veliki transfer u Inter, gdje je nastavio dominirati i potvrđivati status globalne zvijezde.

No upravo je u Italiji doživio i prvi veliki udarac. Teška ozljeda koljena zaustavila ga je na godinu dana, u trenutku kada je bio gotovo nezaustavljiv. Ipak, njegov povratak bio je spektakularan. Ronaldo je predvodio Brazil do naslova svjetskog prvaka 2002. godine i još jednom pokazao zašto ga zovu Fenomen.

Nakon toga odigrao je nekoliko vrlo dobrih sezona u Real Madridu, ali problemi s ozljedama ponovno su mu presjekli kontinuitet. Dok je nosio dres Milana doživio je još jednu tešku ozljedu koljena, a poslije toga vratio se u Brazil, gdje je igrao za Corinthians prije nego što je 2011. zaključio veličanstvenu karijeru.

I danas, 15 godina nakon odlaska u mirovinu, Ronaldo je jednako obožavan diljem svijeta. Njegove majstorije ne blijede, a svaka nova njegova izjava i izbor izazivaju veliku pozornost. Ovoga puta našao se u središtu interesa jer je složio svojih idealnih 11 svih vremena - momčad od koje zastaje dah.

U njegovu izboru našli su se: Buffon, Cafu, Cannavaro, Maldini, Roberto Carlos, Zidane, Maradona, Pele, Cristiano Ronaldo, Messi i Ronaldo.