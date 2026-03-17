Pravi Ronaldo izabrao idealnih 11 svih vremena: Teško je složiti moćniju momčad od ove

Ronaldo Nazario - Il Fenomeno - ime je koje i danas izaziva poštovanje gdje god se izgovori. Ono što je Brazilac radio devedesetih i početkom 2000-ih i danas djeluje kao nogomet iz neke druge dimenzije. Nije bio samo jedan od najvećih - bio je igrač koji je zauvijek promijenio način na koji gledamo napadače. Brzina, eksplozivnost, tehnika, snaga i lakoća s kojom je uništavao obrane pretvorili su ga u simbol nove ere. Mnogi ga i danas smatraju najboljim svih vremena, drugi ga svrstavaju u sam vrh, ali oko jedne stvari gotovo da nema rasprave - takav napadač više se ne rađa.
Mnogi ljubitelji nogometa uvjereni su da bi Ronaldo Luis Nazario de Lima bez teških ozljeda koljena danas još uvjerljivije stajao u samoj završnici svih rasprava o najvećem igraču u povijesti. I ovako je ostavio neizbrisiv trag, a ono što je radio na terenu i dalje se pamti kao nešto čudesno.
Još kao tinejdžer bilo je jasno da je riječ o posebnom talentu. Oduševljavao je lakoćom s kojom je prolazio suparnike, a nakon eksplozije na početku karijere vrlo brzo je pokazao da pripada najvišoj mogućoj razini. Poslije briljantnih izdanja stigao je i veliki transfer u Inter, gdje je nastavio dominirati i potvrđivati status globalne zvijezde.
No upravo je u Italiji doživio i prvi veliki udarac. Teška ozljeda koljena zaustavila ga je na godinu dana, u trenutku kada je bio gotovo nezaustavljiv. Ipak, njegov povratak bio je spektakularan. Ronaldo je predvodio Brazil do naslova svjetskog prvaka 2002. godine i još jednom pokazao zašto ga zovu Fenomen.
Nakon toga odigrao je nekoliko vrlo dobrih sezona u Real Madridu, ali problemi s ozljedama ponovno su mu presjekli kontinuitet. Dok je nosio dres Milana doživio je još jednu tešku ozljedu koljena, a poslije toga vratio se u Brazil, gdje je igrao za Corinthians prije nego što je 2011. zaključio veličanstvenu karijeru.
I danas, 15 godina nakon odlaska u mirovinu, Ronaldo je jednako obožavan diljem svijeta. Njegove majstorije ne blijede, a svaka nova njegova izjava i izbor izazivaju veliku pozornost. Ovoga puta našao se u središtu interesa jer je složio svojih idealnih 11 svih vremena - momčad od koje zastaje dah.
U njegovu izboru našli su se: Buffon, Cafu, Cannavaro, Maldini, Roberto Carlos, Zidane, Maradona, Pele, Cristiano Ronaldo, Messi i Ronaldo.
Teško je osporiti takav izbor. U pitanju je društvo najvećih ikad, igrača koji su obilježili različite epohe i svojim talentom definirali povijest nogometa. Ronaldo je, naravno, u idealnu momčad uvrstio i sebe - i malo tko će reći da za to nije imao puno pravo.
Jer ono što je radio u najboljim danima karijere bilo je doista spektakularno. Bio je napadač koji je imao sve - instinkt golgetera, eksplozivnost sprintera, dribling brazilskog virtuozа i snagu kakva se rijetko viđa kod igrača njegove građe. Zato i danas mnogi vjeruju da bi, da nije bilo ozljeda, njegova ostavština bila još i veća.
Tijekom karijere igrao je za Sao Cristovao, Cruzeiro, PSV, Barcelonu, Inter, Real Madrid, Milan i Corinthians. Dvaput je osvojio Zlatnu loptu, a za brazilsku reprezentaciju upisao je 99 nastupa i zabio 62 pogotka.
I baš zato, kada Ronaldo bira najveće svih vremena, njegov izbor ima posebnu težinu. Govori ga čovjek koji nije bio samo svjedok jedne velike ere - nego jedan od njezinih najsjajnijih simbola.