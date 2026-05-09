Pogledajte kako izgleda glavni transparent Boysa nakon nezapamćene Torcidine podvale

Odmah na startu utakmice planuo je udarni transparent Bad Blue Boysa, dok je Torcida na suprotnoj tribini razvila poruke kojima je jasno dala do znanja da stoji iza cijele akcije.

Nekoliko Boysa potom je skočilo s tribine pokušavajući spasiti transparent, a nakon dvadesetak minuta uslijedio je novi trenutak koji je izazvao veliku pažnju na stadionu.

Boysi su vratili oštećeni transparent na tribinu, a na njemu se jasno vidjelo koliko je izgorio u požaru koji je obilježio početak derbija.