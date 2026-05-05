TEK OPERIRAN, A VEĆ...

Luka Modrić iznenadio suigrače u Milanellu, a to može značiti samo jedno

S.Š. / Hina

05.05.2026 u 17:41

Luka Modrić i Adrien Rabiot
Luka Modrić i Adrien Rabiot Izvor: EPA / Autor: EMANUELE PENNACCHIO
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Talijanski mediji u utorak su objavili da se Luka Modrić, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i član Milana, tijekom jutra pojavio u trening centru talijanskog prvoligaša.

Po prvi puta nakon operativnog zahvata Modrić se pojavio u Milanellu, s tim da talijanski mediji ne pišu je li 40-godišnji hrvatski nogometaš obavljao neku vrstu treninga ili je samo posjetio svoje suigrače.

Modrić se ozlijedio 26. travnja na utakmici Milana i Juventusa i to nakon sudara sa suparničkim igračem Locatellijem. Brzo se potom podvrgnuo operativnom zahvatu jagodične kosti, a prve informacije iz Milana su govorile da je Modrićeva sezona time završila.

U posljednjim danima počele su iz Milana stizati drugačije informacije po kojima je moguće da se Modrić na travnjake vrati i prije kraja sezone.

Dolazak u Milanello, pišu talijanski mediji, dodatan je korak prema bržem povratku hrvatskog veznog igrača.

Do kraja sezone Milan igra na domaćem terenu protiv Atalante 10. svibnja, potom gostuje kod Genoe 17. svibnja i sezonu završava domaćim ogledom protiv Cagliarija 24. svibnja.

Još uvijek Milan nije osigurao nastup u Ligi prvaka iduće sezone za što mu je potrebno biti među četiri najbolje momčadi Serie A. Milan je trenutačno treći i ima 67 bodova. Iza njegovih leđa su Juventus sa 65, Roma sa 64 i Como sa 62 boda.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TEK OPERIRAN, A VEĆ...

TEK OPERIRAN, A VEĆ...

Luka Modrić iznenadio suigrače u Milanellu, a to može značiti samo jedno
novi početak

novi početak

Šibenski nogometni klub uskoro dobiva novo ime. Zvat će se kao - Dinamo!?
AKO SE TO DOGODI...

AKO SE TO DOGODI...

Novi sjajan posao Zvonimira Bobana? Ukrajinski reprezentativac došao bi besplatno u Dinamo

najpopularnije

Još vijesti