Gonzalo Garcia otkrio na koje igrače ne računa za sutrašnji derbi s Varaždinom

Da, Varaždinci i njihov trener Nikola Šafarić svakako znaju kako igrati s Hajdukom koji ima problema s ozljedama i kartonima.

Varaždin ove sezone od Hajduka nije izgubio, u rujnu je prvo pred svojim navijačima slavio 2:0, potom je u studenom na Poljudu odigrao 1:1, a na samom kraju veljače je ponovno u Varaždinu bilo 1:1.

Zato trener Hajduka Gonzalo Garcia poziva na oprez. Zna on jako dobro kakva im momčad stiže na Poljud...

'Očekujemo tešku utakmicu kao i sve dosadašnje ove sezone s njima. Varaždin je treća momčad lige. S razlogom su treći, jer imaju kvalitetu i donose neku posebnu težinu u utakmicama. Motivacija? Mora biti motivacije. U zadnjoj utakmici smo pokazali više duha, posebno u drugoj dijelu dvoboja. Imali smo jako dobru sezonu, imamo sada svoju odlučenu poziciju, ali igramo za sebe i za naše navijače, zato moramo biti prisutni u svakoj utakmici', kazao je u najavi utakmice Garcia.

Hajduk ove sezone u tri do sada odigrane utakmice nije uspio pobijediti Varaždin.

'To je istina. Prvu smo izgubili zasluženo. Nismo se vratili u utakmicu, rano su nam zabili. Kada zabiju prvi nije lako igrati protiv njih. U posljednje dvije utakmice smo imali dovoljno šansi za napraviti više. Bili su efikasni, zabili su nam Tavares i Duvnjak, zabili su nevjerojatne golove. Ali, to je nogomet. Vrlo su dobra momčad. Nikola Šafarić radi odličan posao već godinama', sipao je pohvale Garcia pa otkrio koji sve igrači neće biti u konkurenciji za sutrašnju utakmicu:

'Zbog četiri žuta kartona nema Rona Racija. Hodak se vratio treninzima. Rebić i Krovinović su dalje izvan pogona. Vraća nam se Šego nakon što je odradio žute kartone.'

Znači li to da će biti dosta promjena u prvih 11?

'Neke promjene ćemo siguro napraviti. Manjih promjena će biti, ali ništa previše', zaključio je Gonzalo Garcia.